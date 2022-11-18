快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美女醫離開蘭嶼了 她秀婚紗照曝原因：這件事很困難

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診服務，昨貼出和閨蜜婚紗合影，預告回蘭嶼服務時程。圖／部東醫院提供
台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診服務，昨貼出和閨蜜婚紗合影，預告回蘭嶼服務時程。圖／部東醫院提供

台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診室服務，許多蘭嶼人不捨她離開，紛紛詢問是否再回蘭嶼，黃京葦昨晚透過臉書說明離開原因，並表示過去3年在蘭嶼的努力「硬體要提升簡單、人治比較困難」，也預告明年將支援蘭嶼周末看診。她也貼出和護理師閨蜜們，在蘭嶼拍攝婚紗的照片，強調這就是記錄蘭嶼的精彩日子。

黃京葦臉書貼文如下

妳還會回來嗎？妳現在在哪裡上班？

這可能是我離開後收到最多的問題

似乎還有很多人不知道我離開蘭嶼了

我在2022年9月1日滿三年，目前在衛生福利部台東醫院服務，至於離開的原因 當然是公費剩最後一年。

本來就打算待三年，雖然中間有考慮常駐四年，另外是我覺得蘭嶼沒有我可以再做更多的地方了，硬體 能力要提升很簡單，但治人卻很困難，很多累積 已經無法平衡 開始內耗 就是離開的時候。

9月給自己放了一個月的假，也跟我最喜歡的護理師們，完成了在蘭嶼拍攝閨蜜婚紗的願望，跟照片一樣 那些每個精彩萬分的值班夜 每個努力想搶救的個案 每個可愛的島民朋友 都會牢牢記在心裡。

然後 我敵不過大家的召喚，確定2023 強勢回歸 IDS支援蘭嶼週末看診，誰知道呢 有可能在某個週末 來掛號看診會遇到我。

台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診服務，昨貼出和閨蜜婚紗合影，預告回蘭嶼服務時程。圖／部東醫院提供
台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診服務，昨貼出和閨蜜婚紗合影，預告回蘭嶼服務時程。圖／部東醫院提供
台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診服務，昨貼出和閨蜜婚紗合影，預告回蘭嶼服務時程。圖／部東醫院提供
台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診服務，昨貼出和閨蜜婚紗合影，預告回蘭嶼服務時程。圖／部東醫院提供
台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診服務，昨貼出和閨蜜婚紗合影，預告回蘭嶼服務時程。圖／部東醫院提供
台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診服務，昨貼出和閨蜜婚紗合影，預告回蘭嶼服務時程。圖／部東醫院提供
台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診服務，昨貼出和閨蜜婚紗合影，預告回蘭嶼服務時程。圖／部東醫院提供
台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診服務，昨貼出和閨蜜婚紗合影，預告回蘭嶼服務時程。圖／部東醫院提供
台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診服務，昨貼出和閨蜜婚紗合影，預告回蘭嶼服務時程。圖／部東醫院提供
台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診服務，昨貼出和閨蜜婚紗合影，預告回蘭嶼服務時程。圖／部東醫院提供

蘭嶼 台東 衛生所

延伸閱讀

為蘭嶼達悟族文化貢獻50年 法人類學家艾諾逝世

獨／「女外科」杜姸婚紗照曝光！準新娘壓力大崩潰爆哭

炎亞綸無預警宣布：結婚了！PO婚紗照曝「我們的孩子」

《千元律師》南宮珉老婆陳雅凜婚紗也是它！愛穿Oscar de la Renta韓星盤點...

相關新聞

美女醫離開蘭嶼了 她秀婚紗照曝原因：這件事很困難

台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診室服務，許多蘭嶼人不捨她離開，紛紛詢問是否再回蘭嶼，黃京葦昨晚...

迎跨年…台東邀原民歌手 義大放焰火

台東縣政府昨公布2023台東跨年晚會第二波卡司名單，邀原民歌手助陣。高雄市政府跨年晚會選在夢時代廣場，歌手陣容保密到家，...

海科館年觀光人次220萬 調和街轉運站一波三折終啟用

基隆市政府近年來在海科館周邊陸續完成配套建設，如望海巷景觀橋、銜接水金九的鐵馬驛道、潮境保育區劃設及智能海洋館，讓海科館...

台東深山收送信靠公眾定點信箱 不怕被偷只怕鳥或蜜蜂築巢

台東縣太麻里鄉不少民眾居住在深山地區，使得郵務士及居民收送信件不便，郵局想出兩全其美的方式，在重要出入口設置「公眾定點信...

台東鄉鎮市環境競賽成績出爐 蘭嶼鄉13度敬陪末座

環保署與台東縣政府辦理「全縣環境清潔競賽」成績昨出爐，池上鄉13度獲鄉鎮市組第一組第一名，蘭嶼鄉則是連續13度鄉鎮市組第...

總統視察基隆城際轉運站 整合國道公路客運及市公車動線

耗資7億多元的基隆城際轉運站即將在月底完工，蔡英文總統今天視察指出，可整合國道客運、公路客運及市區公車站區與動線，並新增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。