美女醫離開蘭嶼了 她秀婚紗照曝原因：這件事很困難

台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診室服務，許多蘭嶼人不捨她離開，紛紛詢問是否再回蘭嶼，黃京葦昨晚透過臉書說明離開原因，並表示過去3年在蘭嶼的努力「硬體要提升簡單、人治比較困難」，也預告明年將支援蘭嶼周末看診。她也貼出和護理師閨蜜們，在蘭嶼拍攝婚紗的照片，強調這就是記錄蘭嶼的精彩日子。

黃京葦臉書貼文如下

妳還會回來嗎？妳現在在哪裡上班？

這可能是我離開後收到最多的問題

似乎還有很多人不知道我離開蘭嶼了

我在2022年9月1日滿三年，目前在衛生福利部台東醫院服務，至於離開的原因 當然是公費剩最後一年。

本來就打算待三年，雖然中間有考慮常駐四年，另外是我覺得蘭嶼沒有我可以再做更多的地方了，硬體 能力要提升很簡單，但治人卻很困難，很多累積 已經無法平衡 開始內耗 就是離開的時候。

9月給自己放了一個月的假，也跟我最喜歡的護理師們，完成了在蘭嶼拍攝閨蜜婚紗的願望，跟照片一樣 那些每個精彩萬分的值班夜 每個努力想搶救的個案 每個可愛的島民朋友 都會牢牢記在心裡。

然後 我敵不過大家的召喚，確定2023 強勢回歸 IDS支援蘭嶼週末看診，誰知道呢 有可能在某個週末 來掛號看診會遇到我。