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台東鄉鎮市環境競賽成績出爐 蘭嶼鄉13度敬陪末座

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
環保署與台東縣政府辦理「全縣環境清潔競賽」昨天成績出爐，池上鄉13度獲鄉鎮市組第一組第一名，鄉長張堯成（右）代表全鄉接受表揚。圖／台東縣政府提供
環保署與台東縣政府辦理「全縣環境清潔競賽」昨天成績出爐，池上鄉13度獲鄉鎮市組第一組第一名，鄉長張堯成（右）代表全鄉接受表揚。圖／台東縣政府提供

環保署台東縣政府辦理「全縣環境清潔競賽」成績昨出爐，池上鄉13度獲鄉鎮市組第一組第一名，蘭嶼鄉則是連續13度鄉鎮市組第二組墊底。環保局表示，蘭嶼鄉有進步，但仍有待改善。蘭嶼鄉民說「不應把島上飼養畜牧文化列入評比」。

環保局表示，環境清潔競賽評比面向大，小至街道巷弄，大至社區及公共場域，除了環境整潔，還有各項環保工作的執行，全縣16個鄉鎮市區分兩個組別評比，各組分別取前三名；今年度第一組冠軍由池上鄉獲得，第二組則由金峰鄉拿下第一名。

而被列入鄉鎮市第二組的蘭嶼鄉，今年成績有大幅進步，但相較於同組其他鄉鎮來說，仍是敬陪末座，已連續13年墊底。環保局表示，其實，蘭嶼鄉部分評比分數不差，但都被畜牧問題把整體分數拉了下來，但今年明顯進步很多，且島上推動環境教育逐漸落實。

蘭嶼鄉公所表示，近幾年全鄉推動垃圾不落地，雖然明顯環境整潔有逐年改善，但有些居民及遊客個人衛生及環保觀念仍需要加強，至於畜牧的問題，會盡可能要求鄉民做好圈養管制，並鼓勵各社區部落自主居家環境的清潔打掃工作。

事實上，蘭嶼鄉島上不論生活、文化和民族性都與本島台東大不同，尤其在畜牧方面，島上居民所飼養的豬隻及羊群，從過去就採自然放牧方式，成為島上特有畜牧文化，因此，居民認為不應把島上畜牧文化列入評比，有失公允。遊客也認為「自然總比人為好」。

蘭嶼鄉因畜牧問題把整體環境清潔評比分數拉了下來，連續13年在鄉鎮市第二組別墊底。本報資料照片
蘭嶼鄉因畜牧問題把整體環境清潔評比分數拉了下來，連續13年在鄉鎮市第二組別墊底。本報資料照片

台東 蘭嶼 環保署

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