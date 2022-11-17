快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

台東跨年晚會卡司出爐 歌姬家家、Karencici助陣

中央社／ 台東縣17日電

2023年台東跨年晚會台東縣政府今天公布卡司名單，濃濃的女神風，分別是原民天籟歌姬家家和R&B女神Karencici，2人都將卯足全力準備最棒的演出要給粉絲驚豔。

台東縣政府及「台東跨年晚會」臉書粉絲專頁日前公布，台東跨年晚會首波卡司有金曲獎男歌手青峰、饒舌嘻哈歌手Mc HotDog熱狗及創作男神盧廣仲，當天晚會將由陳漢典、DJ咖啡糖賢齡擔任主持人。

台東縣政府今天再宣布2大女神加入跨年晚會陣容，分別為來自卑南族南王部落的原民天籟歌姬家家和R&B女神Karencici。跨年好不容易回到故鄉演出的家家和首次到台東跨年演出的Karencici，都將卯足全力準備最棒的演出要給粉絲驚豔。

台東縣政府文化處發布新聞稿表示，台東縣長饒慶鈴邀請民眾來台東市海濱公園國際地標欣賞跨年晚會，縣政府在節目上也安排滿滿的「台東味」，有金曲歌手Matzka、Suming舒米恩、創作歌手ZooeyWonder黃玠瑋和Ponay的原式大樂隊，陪大家一起嗨翻跨年夜，迎向嶄新2023年。

跨年晚會 家家 台東

延伸閱讀

UBA／北護女神也會跳「陳子豪炸裂」！ 謝偉平爆料球隊趣事

台東2023跨年晚會 縣府今公布第二波卡司

議員候選人出寫真書高顏值被喊女神 網：基隆版陳紫渝

再榨乾一場！大人的倖存者《性感神秘倖存者》18日登Steam 跟女神去「精」神食光屋

相關新聞

美女醫離開蘭嶼了 她秀婚紗照曝原因：這件事很困難

台東蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦，上月1日轉至部立台東醫院急診室服務，許多蘭嶼人不捨她離開，紛紛詢問是否再回蘭嶼，黃京葦昨晚...

迎跨年…台東邀原民歌手 義大放焰火

台東縣政府昨公布2023台東跨年晚會第二波卡司名單，邀原民歌手助陣。高雄市政府跨年晚會選在夢時代廣場，歌手陣容保密到家，...

海科館年觀光人次220萬 調和街轉運站一波三折終啟用

基隆市政府近年來在海科館周邊陸續完成配套建設，如望海巷景觀橋、銜接水金九的鐵馬驛道、潮境保育區劃設及智能海洋館，讓海科館...

台東深山收送信靠公眾定點信箱 不怕被偷只怕鳥或蜜蜂築巢

台東縣太麻里鄉不少民眾居住在深山地區，使得郵務士及居民收送信件不便，郵局想出兩全其美的方式，在重要出入口設置「公眾定點信...

台東鄉鎮市環境競賽成績出爐 蘭嶼鄉13度敬陪末座

環保署與台東縣政府辦理「全縣環境清潔競賽」成績昨出爐，池上鄉13度獲鄉鎮市組第一組第一名，蘭嶼鄉則是連續13度鄉鎮市組第...

總統視察基隆城際轉運站 整合國道公路客運及市公車動線

耗資7億多元的基隆城際轉運站即將在月底完工，蔡英文總統今天視察指出，可整合國道客運、公路客運及市區公車站區與動線，並新增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。