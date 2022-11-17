台東跨年晚會卡司出爐 歌姬家家、Karencici助陣

2023年台東跨年晚會，台東縣政府今天公布卡司名單，濃濃的女神風，分別是原民天籟歌姬家家和R&B女神Karencici，2人都將卯足全力準備最棒的演出要給粉絲驚豔。

台東縣政府及「台東跨年晚會」臉書粉絲專頁日前公布，台東跨年晚會首波卡司有金曲獎男歌手青峰、饒舌嘻哈歌手Mc HotDog熱狗及創作男神盧廣仲，當天晚會將由陳漢典、DJ咖啡糖賢齡擔任主持人。

台東縣政府今天再宣布2大女神加入跨年晚會陣容，分別為來自卑南族南王部落的原民天籟歌姬家家和R&B女神Karencici。跨年好不容易回到故鄉演出的家家和首次到台東跨年演出的Karencici，都將卯足全力準備最棒的演出要給粉絲驚豔。

台東縣政府文化處發布新聞稿表示，台東縣長饒慶鈴邀請民眾來台東市海濱公園國際地標欣賞跨年晚會，縣政府在節目上也安排滿滿的「台東味」，有金曲歌手Matzka、Suming舒米恩、創作歌手ZooeyWonder黃玠瑋和Ponay的原式大樂隊，陪大家一起嗨翻跨年夜，迎向嶄新2023年。