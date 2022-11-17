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部立台東醫院醫護婉拒謝禮 22元手搖飲也不收

中央社／ 台東縣17日電

衛福部台東醫院杜絕病患送禮陋習，有醫生退回洋酒，有民意代表收回餽贈禮券護理師余裴裴則婉拒了病患的22元手搖飲料，獲醫院推薦為廉政楷模。

衛福部台東醫院醫護人員難免遇到熱情病患為表達謝意，贈送禮品或餐飲；不過，醫護人員會婉拒，病患不但未生氣尷尬，反而感到不好意思並稱讚醫護人員。

衛福部台東醫院護理師余裴裴想到今年夏天發生的事，還是覺得對病患不好意思。她今天接受中央社記者訪問表示，有名在醫院進出已10多年病患，看她在急診室忙進忙出，順手多買了一杯新台幣22元紅茶要送給她消暑，卻被她婉拒了，事後病患才知道公立醫院醫護不能收受餽贈，病人跟她說「不好意思造成妳困擾」。

余裴裴說，「大家都像朋友一樣，要拒絕那杯飲料我真的不知道該怎麼開口」。

部東醫院政風室主任李政憲表示，部東醫院還有許多廉政楷模，如醫師周紘志10月間有病患進入診間放下一瓶洋酒轉身就走，周紘志馬上通知政風人員將洋酒退還給病患。

他說，某民代贈送日照中心2500元禮券，慰問工作人員的辛勞，護理師李淑惠趕緊打電話給民代，麻煩民代收回禮券。

李政憲說，依據公務員廉政倫理規範和院內廉能要求，本就不得收受病患、病患家屬或廠商饋贈，除避免公立醫院誠信廉正的形象遭到質疑，醫事人員也不會因此難以拒絕病患的要求，一旦專業醫療判斷受到干擾反而對病患不利，最重要的是避免形成病患「要送禮才會獲得良好醫療服務」的不良風氣。

醫護人員 禮券 護理師 手搖飲料

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