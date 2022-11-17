總統視察基隆城際轉運站 整合國道公路客運及市公車動線

耗資7億多元的基隆城際轉運站即將在月底完工，蔡英文總統今天視察指出，可整合國道客運、公路客運及市區公車站區與動線，並新增商業及公共服務休憩空間，將成為基隆重要交通樞紐。

基隆城際轉運站108年開工，整體施工進度約99.64%，因受基隆冬季多雨氣候、國內營造環境缺工、缺料以及營建物價上漲等因素影響，目前正全力趕工中，預計11月20日完工。

除整合國道客運、公路客運及市區公車站區與動線，也串聯國門廣場、火車站北口廣場、西二三旅運設施，將是國內外旅客轉乘到首都圈或搭郵輪的關鍵樞紐。

市長林右昌表示，建築主體為3層樓建築物，配置國道客運停靠月台，中山一路側公車候車亭停靠區、候車大廳、旅客服務中心附屬設施、戶外花園、電梯及廁所等，並有候車頂棚串連整建後的舊火車站。

林右昌說，未來轉運站將容納車站周邊18條國道客運路線、新增中山一路側公車候車亭停靠32條公路客運及市區公車，提供台鐵、市區公車及國道客運無縫轉乘服務。市府並委由專業廠商負責營運管理，預計將吸引每日搭乘公共運輸及休憩活動約6至7萬人次旅客活動及良好的公共設施服務。

城際轉運站即將完工，接下來周邊還有四大計畫要推動「國門廣場二期工程」、「西岸山城纜車車站」、「港西街公辦都更案」、「基隆捷運車站」等四大計畫接續推動，帶動基隆市港轉變。

立委蔡適應表示，轉運站整合國道、公路客運及鄰近的軌道運輸，透過都市計畫方式，將過去混雜交通狀況整合在一起，未來基隆推動觀光都市，搭配明年郵輪復航，等待郵輪開始回到基隆，基隆觀光的春天即將來到。