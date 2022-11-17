租約到期 花蓮老字號健身中心亞緻會館月底熄燈

營運近20年的花蓮老字號健身中心亞緻會館，原承租花蓮高中場館營運，因租約到期，亞緻會館公告將於月底熄燈，現有600名會員可轉移到同集團其他會館，或依契約規定退費。

亞威運動休閒開發公司於2004年與花蓮高中簽訂「國立花蓮高級中學游泳池、體育館等空間設施委託民間參與擴整建營運契約書」，由業者營運作為亞緻會館，是花蓮首座ROT運動中心，有健身房、游泳池等設備，是在地知名的健身會館。

前年11月30日契約期滿，花蓮高中有意收回，業者爭取爭議處理期間內仍得以繼續營運，但花蓮高中提起訴訟要求返還所有資產及積欠的權利金。

亞威運動公司今天發出公告，表示亞緻會館從2004年起深耕在地，以高規格規畫打造良好運動環境，也秉持促參法的精神，與花蓮高中、花蓮政府為共創三贏的目標，亦出資協助花蓮高中管理羽球場、游泳池，提升花蓮民眾運動環境品質，感謝鄉親支持鼓勵，但因雙方已無法達成友好合作關係，將於11月30日熄燈。

亞威董事長劉靳瑞陽表示，目前會員約600人，有月卡、年卡等不同契約內容，月底收攤後，下月1日起至1月底，會員可申請會期轉讓或退費，2月辦理退轉，會員可轉到旗下的中正、亞捷會館等健身中心，或依契約內容，辦理未到期會籍全額退費。