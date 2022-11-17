花蓮吉安鄉啟用幸福巴士 每天2班次免費接駁

花蓮縣13鄉鎮中有9個鄉鎮提供「幸福巴士」公共運輸服務，如今再增吉安鄉試營運，先以5人座小客車上路，每天提供2班次免費搭乘，明年7月1日啟用9人座巴士正式營運，在推廣期間收費1元至同年10月30日。

吉安鄉人口逾8萬人，人口數是全縣第2高，不過鄉境遼闊，長者常因晚輩無法接送，選擇自行駕車或騎車，容易發生交通安全與事故。鄉公所今年向公路總局申請「公路公共運輸服務升級計畫」，獲70萬餘元經費，提供「幸福巴士」，滿足行的需求。

花蓮監理站表示，幸福巴士藉由彈性預約方式，提供偏遠、旅次需求不集中的地區民眾，方便通勤至公部門、學校、診所或客運服務端點。

吉安鄉幸福巴士試營運期間，採5人座代用小客車，路線包含全鄉各社區銀髮關懷據點、20處行政機關及旅遊觀光站點等，提供民眾免費預約搭乘，培養鄉親長期搭乘公共運輸的習慣，視試營運狀況調整班次、增設地點。明年7月1日新車到位後，改以9人座巴士提供接駁服務，並正式營運，推廣期間1元收費至同年10月30日。

鄉公所說明，幸福巴士採彈性預約制，每天提供往返2班次服務，每班次滿2人即發車，搭乘時段為每周一至周五上午8時30分至11時30分、下午2時至5時，請提前1天工作日預約，並提供乘車者姓名、電話、搭乘人數、接駁地點、搭乘時間等資訊，預約專線為（03）8523126分機225，相關詳情可至鄉公所網站查詢。