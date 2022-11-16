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聯合盃作文大賽花蓮初賽成績公布 各組好手下月全國賽
聯合報系舉辦的聯合盃作文大賽花蓮初賽成績公布，包括海星國小、明義國小、東華附小、國風國中、慈大附中、四維高中、花蓮女中等多所學校，都有不錯表現，，各組前5名及佳作，下月將北上參加全國決賽。
聯合盃作文大賽花蓮初賽由花蓮縣政府與聯合報系共同主辦，並獲得重視閱讀寫作的四維高中支持，至今已連辦16年，是花蓮頂級作文大賽，每年吸引2000名學子報名，也有學生因在作文大賽獲得肯定，立下志向要成為作家。
今年初賽於上月29日舉辦，分成國小中、高年級，國中7至9年級，以及高中職組，一共6組競試，經專家評選，主辦單位近日公布成績，各組前5名及佳作，將於12月4日上午10時，在新北市南山中學參加全國大賽，詳細得獎名單可上官網https://udncollege.udn.com/udncompetition16/查詢。
各組前5名依序為：國小中年級組前五名：海星國小陳帷昕、海星國小范剛維、明義國小陳昱任、中正國小田家瑄、明義國小賴昱丞。
國小高年級組：東華附小盧大可、鳳林國小彭子庭、明義國小侯兌夏、慈大附小陳淨恩、東華附小曹寓絜。
國中七年級組：花崗國中張愷玲、慈大附中賴育慈、國風國中李康賢 、慈大附中陳家芊、國風國中楊弘。
國中八年級組：慈大附中林芊逸、國風國中姜力云、慈大附中李奕萱、自強國中劉瑋琳、慈大附中袁若晴。
國中九年級組：宜昌國中黃馨瑩、慈大附中黃祺鈞、花崗國中張禹譯、慈大附中李玉燕、自強國中楊知叡。
高中職組：花蓮女中張恩瑀、慈大附中王若姍、海星高中周忻蓉、四維高中管益弘、花蓮女中楊于儂。
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