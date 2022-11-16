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基隆響應「班班吃石斑」 200多學生享用義式鮮蔬烤石斑
基隆市政府響應農委會與教育部推動「班班吃石斑」計畫，副市長林永發今天與產發處長黃健峰、教育處長杜國正為孩子打菜，和深美國小200多位學生一起吃營養午餐，今天菜色提供義式鮮蔬烤石斑，學生都說很美味好吃。
產業發展處表示，「班班吃石斑」計畫，漁業署補助近1千萬元，讓基隆市56間學校共2萬8千多名師生，在明年1月前可吃到4次石斑魚。今天產發處安排講授食魚教育，讓學生了解石斑魚特性，把食魚教育融入生活，讓食魚文化深耕校園。
石斑魚屬低脂肉類富膠質，蛋白質纖維更好消化吸收，含有鐵、鈣、磷、鎂、鉀等營養素，尤其更含Omega-3不飽和脂肪酸-DHA和EPA，學校營養師設計餐單和廚師巧手烹飪，讓孩子吃到美味。
林永發說，基隆是海洋城市，漁獲量在北部地區名列前茅，石斑魚食材極具營養入菜，讓孩子都吃得健康。
教育處表示，今天深美國小新落成學校餐廳，是市府向中央爭取廚房擴建工程。基隆市有11所學校，獲得教育部補助1.7億經費，更新廚房、用餐環境與周邊空間設備，有優質衛生用餐空間。
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