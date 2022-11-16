快訊

羽球／身體出狀況放兩天假 戴資穎感慨：珍惜最後幾年運動員時光

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆響應「班班吃石斑」 200多學生享用義式鮮蔬烤石斑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆響應「班班吃石斑」，200多學生享用義式鮮蔬烤石斑。圖／基隆市政府提供
基隆響應「班班吃石斑」，200多學生享用義式鮮蔬烤石斑。圖／基隆市政府提供

基隆市政府響應農委會與教育部推動「班班吃石斑」計畫，副市長林永發今天與產發處長黃健峰、教育處長杜國正為孩子打菜，和深美國小200多位學生一起吃營養午餐，今天菜色提供義式鮮蔬烤石斑，學生都說很美味好吃。

產業發展處表示，「班班吃石斑」計畫，漁業署補助近1千萬元，讓基隆市56間學校共2萬8千多名師生，在明年1月前可吃到4次石斑魚。今天產發處安排講授食魚教育，讓學生了解石斑魚特性，把食魚教育融入生活，讓食魚文化深耕校園。

石斑魚屬低脂肉類富膠質，蛋白質纖維更好消化吸收，含有鐵、鈣、磷、鎂、鉀等營養素，尤其更含Omega-3不飽和脂肪酸-DHA和EPA，學校營養師設計餐單和廚師巧手烹飪，讓孩子吃到美味。

林永發說，基隆是海洋城市，漁獲量在北部地區名列前茅，石斑魚食材極具營養入菜，讓孩子都吃得健康。

教育處表示，今天深美國小新落成學校餐廳，是市府向中央爭取廚房擴建工程。基隆市有11所學校，獲得教育部補助1.7億經費，更新廚房、用餐環境與周邊空間設備，有優質衛生用餐空間。

基隆響應「班班吃石斑」，200多學生享用義式鮮蔬烤石斑。圖／基隆市政府提供
基隆響應「班班吃石斑」，200多學生享用義式鮮蔬烤石斑。圖／基隆市政府提供
基隆響應「班班吃石斑」，200多學生享用義式鮮蔬烤石斑。圖／基隆市政府提供
基隆響應「班班吃石斑」，200多學生享用義式鮮蔬烤石斑。圖／基隆市政府提供
基隆響應「班班吃石斑」，200多學生享用義式鮮蔬烤石斑。圖／基隆市政府提供
基隆響應「班班吃石斑」，200多學生享用義式鮮蔬烤石斑。圖／基隆市政府提供
基隆響應「班班吃石斑」，200多學生享用義式鮮蔬烤石斑。圖／基隆市政府提供
基隆響應「班班吃石斑」，200多學生享用義式鮮蔬烤石斑。圖／基隆市政府提供

基隆 教育部 廚房

延伸閱讀

侯友宜基隆力挺謝國樑 車隊掃街民眾熱情回應

基隆女兒盧秀燕現聲挺謝國樑 宣傳車貼她讀基女萌照

屏東醬燒石斑米乖乖限定包裝 只送不賣民眾大排長龍

基隆信義國小地下停車場試營運半價到月底　含18席電動充電車位！

相關新聞

總統視察基隆城際轉運站 整合國道公路客運及市公車動線

耗資7億多元的基隆城際轉運站即將在月底完工，蔡英文總統今天視察指出，可整合國道客運、公路客運及市區公車站區與動線，並新增...

租約到期 花蓮老字號健身中心亞緻會館月底熄燈

營運近20年的花蓮老字號健身中心亞緻會館，原承租花蓮高中場館營運，因租約到期，亞緻會館公告將於月底熄燈，現有600名會員...

花蓮吉安鄉啟用幸福巴士 每天2班次免費接駁

花蓮縣13鄉鎮中有9個鄉鎮提供「幸福巴士」公共運輸服務，如今再增吉安鄉試營運，先以5人座小客車上路，每天提供2班次免費搭...

提煉金樽海岸光影 江賢二藝術園區成旅人朝聖地

9月24日，台東東河鄉的金樽，江賢二藝術園區開幕的現場，公益平台董事長嚴長壽、信義房屋董事長周俊吉賢伉儷、清水建築工坊董事長廖明彬等名人齊聚一堂。

被都市生活逼著努力？ 讓「台東慢」治癒你的積極病

有一種慢，叫做「台東慢」。默默地，不引人注目，卻流行了好幾年。

1200首都通月票 基隆市政府：財政大幅改善推動沒問題

民進黨北北基桃市長候選人日前共同宣布「1200首都通交通月票」政見，交通部長王國材昨說，中央至少補助一半。基隆市政府回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。