基隆海洋老鷹嘉年華推手蔡秋霖 深耕社造翻轉踩街文化

基隆海洋老鷹嘉年華9月間封街遊行，讓民眾暫時拋開受疫情壓抑已久的愁緒。基隆市大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖是海洋老鷹嘉年華主要推手，他說，社區營造是延續工程，希望能有更多新生代加入陣容，並適時引進企業資源，讓民間活力開創更多可能性。

基隆市位在高地的「壯觀台北」社區20多年前推案，蔡秋霖是第1期住戶，初期住戶住戶不多，公共環境維護體系尚未建立，A型處女座的他下班回家，主動打掃作息區域，行事雖低調，但因緣際會被推上舞台，獲選為大壯觀願景發展協會理事長，推動社造工作。

財團法人夢想社區文教發展基金會打造台灣嘉年華文化，大壯觀願景發展協會接受基金會輔導，蔡秋霖也常帶團到各地參與遊行，汲取經驗。

2011年間夢想社區號召基隆市壯觀、平寮、仁壽里等地團隊，在市府、議會協助下舉辦首屆海洋老鷹嘉年華活動。亮麗的森巴舞女郎、森巴鼓隊和地方民俗表演團隊踩街，除了吸睛，也讓街頭洋溢歡樂氣圍，好評不斷。

蔡秋霖說，前年和去年受疫情影響未踩街，今年恢復遊行，雖然要戴口罩，但眉宇間掩不住快樂心情。俗諺「台上一分鐘，台下十年功」，民眾眼前看到的表演和道具，都是參與團隊花費許多時間練習和製作，背後可能還有在地文史故事，希望更多人除了看熱鬧，也要看門道。

2000年間蔡秋霖因心臟病動了繞道手術，胸口留下長長的疤。他說，大病一場後慢慢將事業交給妻子掌管，自己的時間變多了，但對公共事務原本興致不高，只是禁不起社區好友邀約，沒想到「越陷越深」，現在身兼公寓大廈社造家族長，與更多社造伙伴一起打拚。

社區營造是長期工程，蔡秋霖除了忙「大壯觀」事務，還要參與其他社區發展，少有心思放在家庭，妻子因此常說已經把他「捐」給社區了。蔡秋霖說，雖然事務很龐雜，很多事要忙，但或許正因為要常動腦，說起社造史，記憶都還很清楚，今年76的他說，參與社造的最大好處就是不會失智。