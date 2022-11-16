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宜蘭金柑、台東臍橙 本周末台北農會超市買得到

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
金柑。農糧署東區分署／提供
金柑。農糧署東區分署／提供

農糧署東區分署與w96北市農會跨域合作，在北市農會超市萬隆店設置「東部嚴選好物」農產品專櫃，目前正值宜蘭金柑和台東臍橙產期，11月19、20日(星期六、日)辦理宜蘭金柑及台東臍橙試吃活動，並推出專櫃消費滿額送好禮活動。

東區分署表示，金柑是宜蘭縣的特產，主要產地在員山鄉及礁溪鄉，每年產期自11月至翌年3月。以金柑為原料去糖漬做成的蜜餞就是「金棗」(或叫金棗糕)，除了加工成蜜餞之外，近年也逐步開發出品嚐鮮果的吃法，是少數可以連皮一起享用的柑橘類果品，並且富含維生素A、B、C及果膠，鮮食、料理或加工成蜜餞、飲品等不同吃法都很適合。

而臍橙，又稱肚臍柑，因在果實頂部著生一小果，常開裂呈現類似肚臍狀而得名。台東縣臍橙的主要產地是成功鎮和東河鄉，每年11月至12月間為主要產期。成熟的臍橙，內部呈現橙黃色的果肉，柔軟多汁，酸中帶甜，風味濃郁，號稱柑橘界的勞斯萊斯，富含膳食纖維、維生素A、B、C、蘋果酸等多種營養素。

農糧署東區分署表示，11月19、20日(星期六、日)，在台北市農會超市萬隆店「東部嚴選好物」農產品專櫃，提供宜蘭金柑及臺東臍橙試吃品嚐及消費滿額送好米活動，地址北市農會超市萬隆店(台北市文山區萬隆街47-12號)，電話：02-2932-6806#333。

臍橙。農糧署東區分署／提供
臍橙。農糧署東區分署／提供

北市 農會 宜蘭

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