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台東縣府和小7合作 線上預購鳳梨釋迦抽熱氣球自由飛

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東的肚臍橙是冬季限定優質農產品。記者卜敏正／攝影
台東的肚臍橙是冬季限定優質農產品。記者卜敏正／攝影

台東縣政府為拓展鳳梨釋迦國內市場，攜手7-ELEVEN即日推出線上預購鳳梨釋迦禮盒、季節限定肚臍橙等台東優質產品，月底前消費預購，可抽台東熱氣球自由飛空中遊覽券、住宿券及鳳梨釋迦。

饒慶鈴今天上午與台東縣議會議長吳秀華、統一超商公共事務部部長李至和、台東農產公司總經理吳柏成，共同辦理鳳梨釋迦上市記者會，宣布即日起可在線上「i 預購」、「i 划算」雙平台，預購鳳梨釋迦、肚臍橙、紅烏龍等台東優質農產品。

饒慶鈴表示，鳳梨釋迦近年外銷通路受阻，轉戰內銷市場後，在縣府及各方努力盤整、開拓通路下，國人已漸漸認識鳳梨釋迦，但若是只能透過到台東旅遊，才能採購鳳梨釋迦、銷售量有限，縣府希望主動出擊、幫助農民。

她說，這次和7-ELEVEN合作，不僅要讓消費者快速品嘗台東最新鮮鳳梨釋迦，也是考驗台東縣政府和農民出貨能力，如何有效快速提供優質產品，透過預購有助農民掌握最佳出貨時間。

吳柏成表示，本月14日開始到月底上市期間，透過「i 預購」、「i 划算」雙平台下單，購買此次「與7-ELEVEN一起 好釋迦一」活動商品會員，單筆消費999元即可參加抽獎，可抽台東熱氣球自由飛空中遊覽券、住宿券及鳳梨釋迦。

台東縣長饒慶鈴（中）、台東縣議會議長吳秀華（左三）、統一超商公共事務部部長李至和（右三），共同辦理鳳梨釋迦上市記者會。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（中）、台東縣議會議長吳秀華（左三）、統一超商公共事務部部長李至和（右三），共同辦理鳳梨釋迦上市記者會。記者卜敏正／攝影
台東縣政府攜手7-ELEVEN ，即日推出線上預購鳳梨釋迦禮盒，及季節限定肚臍橙等台東優質產品。記者卜敏正／攝影
台東縣政府攜手7-ELEVEN ，即日推出線上預購鳳梨釋迦禮盒，及季節限定肚臍橙等台東優質產品。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（中）、統一超商公共事務部部長李至和（右）、台東農產公司總經理吳柏成（左），共同辦理鳳梨釋迦上市記者會。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（中）、統一超商公共事務部部長李至和（右）、台東農產公司總經理吳柏成（左），共同辦理鳳梨釋迦上市記者會。記者卜敏正／攝影
台東鳳梨釋迦即日可透過小7預購。記者卜敏正／攝影
台東鳳梨釋迦即日可透過小7預購。記者卜敏正／攝影

鳳梨釋迦 台東 住宿券

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