饒慶鈴豪氣舉酒缸喝了？參加文健站動土與部落互動佳

台東縣政府積極爭取增設文健站，昨日辦理台東市馬蘭部落文化健康站動土，在縣長饒慶鈴與地方長老完成動土儀式後，還應部落長老要求，豪氣拿起酒缸作勢飲用祭酒，代表對部落的支持、文化認同，馬蘭文健站預計明年6月完工，除提供文化健康課程服務，室外也規畫成立部落市集。

台東縣府積極推展文健站服務，4年來增設逾兩倍，全縣已有103座文健站，2年前先啟用「馬蘭部落更生會館聚會所」，今年完成「馬蘭部落文化健康站新建工程」規畫設計動土興建，提供在地、因地制宜的照顧服務。

饒慶鈴表示，文健站陪伴長輩生活，不只提供長者照顧服務，預防延緩失能，也可營造銀髮樂活環境，馬蘭文健站服務30多位長者，原本設在新生路巷子內，場地空間不足，因此將遷往馬蘭部落更生會館內，讓長輩們參與活動更方便。

她說，縣府規劃許多文健站活動，包括體適能、懷舊創新等課程、帶長者參加健康操比賽等活動，不僅打造全縣6座亮點文健站，台東更是全國最多，共有11站榮獲績優文健站縣市；搭配縣內91處社區照顧關懷據點、13個聚福食堂，用心陪伴每位長輩。

馬蘭部落黃仁宏表示，部落動土典禮辦理祈福儀式，會擺放祭酒、檳榔、捲菸、海螺、酸菜， 檳榔代表祝福，一棵檳榔樹長出許多檳榔就代表多子多孫，老一輩長老以前都抽捲菸，代表薪火相傳，祭儀後飲用祭酒代表祝福，這些祭品都是要保留祖先的東西。

縣府原民處說明，台東市有20個部落，設有17個文健站，馬蘭部落文化健康站由縣府協助公所，積極向國防部努力取得文健站腹地，總預算近1千萬元，將興建一層樓室內空間，含辦公室、廚房、儲藏室及無障礙廁所等，預計約明年6月完工。

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