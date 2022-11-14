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84好手齊聚基隆嶼 林志賢封磯釣王、3人獲頒大尾獎

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2022基隆嶼磯釣賽圓滿落幕，84名好手齊聚基隆嶼一較高下。圖／基市府提供
2022基隆嶼磯釣賽圓滿落幕，84名好手齊聚基隆嶼一較高下。圖／基市府提供

2022基隆嶼磯釣賽昨天落幕，個人賽組磯釣王頭銜由林志賢摘下，團體組前3名分別為台釣籤仔隊、磯釣憨人及新北市釣藝協會。

基市府2016年頒布娛樂漁業島礁磯釣自治條例，將基隆嶼島礁打造成國內磯釣場域管理楷模，至今已發出1萬800張島礁磯釣證。

基市府產業發展處表示，今年基隆嶼國際磯釣賽12、13日登場，吸引來自全國各地84名好手齊聚一堂。團體賽前3名12日出爐，台釣籤仔隊、磯釣憨人及新北市釣藝協會分獲冠、亞及季軍，獎金各6萬、2萬及1萬元。

13日登場的個人8強決賽，前4名為林志賢、曾懷民、黃子軒和陳楨炘，獎金各為3萬、2萬、1萬及5000元獎金。5到8名為莊哲宇、范植友、周志成、陳銘得。

未能晉級8強賽選手另在13日競逐「大尾獎」，比賽魚種分為刺尾鯛科、黑毛、白毛3種，各產生1位大尾獎得主，獲獎選手分別為邱偉修（刺尾鯛科，52公分）、曾宏達（黑毛，20.5公分）、蔣珮雯（白毛，31公分），各獲5000元獎金。

曾宏達完成拍照稱重後，放生釣到的黑毛，符合小魚放生垃報帶走的友善釣魚、友善環境理念。

產發處長黃健峰表示，基隆嶼有聳立的礁石，風景優美宜人，而且海水清澈，礁石底下魚群聚集，擁有豐富的漁業資源，成為磯釣客眼中的磯釣天堂。市府頒布島礁磯釣自治條例後，致力推行磯釣運動場域安全管理工作，未來會持續透過賽事，吸引更多釣友參與並關注磯釣發展。

2022基隆嶼磯釣賽圓滿落幕，市府頒發各種獎項並安排得主合影。圖／基市府提供
2022基隆嶼磯釣賽圓滿落幕，市府頒發各種獎項並安排得主合影。圖／基市府提供
2022基隆嶼磯釣賽圓滿落幕，84名好手齊聚基隆嶼一較高下。圖／基市府提供
2022基隆嶼磯釣賽圓滿落幕，84名好手齊聚基隆嶼一較高下。圖／基市府提供
2022基隆嶼磯釣賽圓滿落幕，84名好手齊聚基隆嶼一較高下。圖／基市府提供
2022基隆嶼磯釣賽圓滿落幕，84名好手齊聚基隆嶼一較高下。圖／基市府提供
2022基隆嶼磯釣賽圓滿落幕，84名好手齊聚基隆嶼一較高下。圖／基市府提供
2022基隆嶼磯釣賽圓滿落幕，84名好手齊聚基隆嶼一較高下。圖／基市府提供
2022基隆嶼磯釣賽圓滿落幕，圖為刺尾鯛科「大尾獎」，體長52公分。圖／基市府提供
2022基隆嶼磯釣賽圓滿落幕，圖為刺尾鯛科「大尾獎」，體長52公分。圖／基市府提供

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