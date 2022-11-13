影／和大海拚搏鏢旗魚 他籲：旗魚變少了重視海洋保育

台東縣「2022年東海岸旗魚季」成績揭曉，年度最多尾獎、鏢旗魚王，分別是榮吉2號及金年財號漁船，榮吉2號船主楊添盛共鏢得10尾旗魚，他直言13歲學捕魚，近12年才真正開始鏢旗魚，這是辛苦且充滿挑戰的工作，但旗魚近年越來越少了，真的要重視海洋資源保育。

每年11月東北季風起，是台東旗魚最肥美豐腴季節，旗魚是東部海域特有洄游性魚類，台東縣成功鎮新港漁港是旗魚主要漁獲港口，旗魚種類繁多，台東縣府與新港漁會每年舉辦旗魚季活動，除打造「吃旗魚到台東」觀光休閒概念，也要傳承、讓更多人認識鏢旗魚傳統技能。

61歲的楊添盛是成功鎮阿美族人，從事鏢旗魚至今12年，約標了70多尾旗魚，過去鏢旗魚最大尾的約250公斤，他開心表示，今年買了屬於自己的新船，這幾年魚的數量比較少，能鏢到10尾真的很開心。

楊添盛說，因為家中環境不好他很小就跟著父親出海捕魚，13歲那年就到南方澳船上幫忙，除了捕魚抓魚，也幫忙鏢旗魚，但要能站船首鏢旗魚並不是簡單的事，除了必須適應船頭不斷顛簸晃動、站得穩，還要掌握旗魚在水下身影與水面折射落差，他直到12年前才真正獨自站船首鏢魚。

「旗魚越來越少了！」他說，以前漁船出去，1個月可以鏢到20到30尾旗魚，但現在真的感覺越來越少，有時候20多艘船出去，只有1到2艘船能鏢到魚，真的要重視海洋資源保育。

東海岸旗魚季辦理至今已21年，旗魚季鏢旗魚競賽，分為最大尾組和最多尾組，今年計算比賽自10月5日到11月7日，賽期34天，競爭戰況激烈，最終奪冠者於12日晚宴中由縣長饒慶鈴，及農委會副主委陳添壽頒發年度鏢旗魚王、最多尾獎。