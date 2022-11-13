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蘇澳地方創生3年爭取15案 中央補助逾2億

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
《蘇澳維生所》是從舊有的衛生所辦公廳舍改成而成，成為青創基地。本報資料照
《蘇澳維生所》是從舊有的衛生所辦公廳舍改成而成，成為青創基地。本報資料照

宜蘭縣蘇澳鎮公所3年前宣布邁入地方創生元年，經鎮公所統計這3年來陸續向中央各部會爭取提報15個創生計畫案，獲得經費補助超過2億元，「蘇澳創生」融入遍布在日常生活中，讓人看到蘇澳正在改變。

蘇澳鎮光是在上個月就有兩處指標性的青年培力工作站啟用，一處是改建舊衛生所辦公廳舍的「蘇澳維生所」青年創業基地；另一處是「中原市場浪聚LoungeSuao64 青創基地」，活化傳統市場攤位做為青年聚會及走讀蘇澳的交流空間，吸引青創家進駐。

鎮公所表示，3年前引進地方創生構想，鎮長李明哲帶領團隊踏上創生之路，考量高齡化、青年人口外流、創生零經驗，公所於是著手盤整地方資源，分成生態與城鎮、生活與文化、產業轉型創新3大推動方向。

山海環抱的蘇澳，鎮公所向海委會爭取近400萬推動「蘇澳海洋智慧城市」創生計畫，並以豆腐岬出發推展SUP、風帆等，舉行海洋運動嘉年華，引入觀光人潮；串聯白米社區發展協會，善用地景資源的創生提案與蘇澳溪生態休閒發展計畫，運用勞動部補助356萬元推廣食農教育，每年辦理超過1千場次體驗活動。

蘇澳特有的冷泉資源也納入創生之列，蘇澳冷泉區與阿里史冷泉區環境改善計畫獲經濟部、交通部支持給予4100多萬元補助，不僅打通枯竭的泉脈，更重新打造水岸景觀與擦亮蘇澳冷泉的金字招牌；另外鎮立運動公園獲得內政部城鎮風貌創生計畫及教育部前瞻基礎建設，兩項計畫核定3650萬元營造多樣性、多年齡層使用的運動空間。

鎮長李明哲表示，早年蓬勃發展的珊瑚工藝及漁人海派生活特色都獲得中央補助，分別開創專屬品牌，蘇澳從官方帶動民間推行地方創生短短3年磨一劍，成果豐碩，感謝國發會等各部會願意傾聽協助地方，把蘇澳鎮打造成創生先鋒的城鎮。

海洋智慧城市創生計畫之一的蘇澳海洋嘉年華。圖／鎮公所提供
海洋智慧城市創生計畫之一的蘇澳海洋嘉年華。圖／鎮公所提供
南方澳鯖魚節結合鯖魚祭文化踩街，推動地方文化創生。本報資料照
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推動蘇澳地方創生的分區座談會。圖／鎮公所提供
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全國特有的冷泉資源，蘇澳冷泉區與阿里史冷泉區獲中央補助全面換新。本報資料照
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蘇澳 青年

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