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基隆塔將完工先登紐時 林右昌：在國際發光發亮

中央社／ 基隆13日電

紐約時報日前以專篇報導年底即將完工的基隆塔，市長林右昌今天說，感謝紐時報導，讓基隆塔躍上世界舞台，在國際發光發亮，期待未來讓世界看見更不一樣的台灣之光、基隆之美。

林右昌在臉書Facebook表示，由此可知這幾年基隆於歷史文化記憶、都市保存、城市景觀上的努力，已有明顯成就，深受國際好評。文章中也點出衛戍空間和城市發展的重要，在這特別的當下格外有意義。

紐約時報英文和中文網站，分別在6日和8日以「台灣的防空洞：一個生存空間和一個死亡空間」（Taiwan’s Bomb Shelters:‘A Space for Life. And aSpace for Death）及「台灣改造防空洞把戰爭印跡變為文化綠洲」為標題，介紹基隆防空洞和基隆塔。

內文提到，這座有36萬人口的城市有近700個防空洞，領導官員宣稱，在嚴密設防的台灣，基隆可供藏身之處的密度比其他任何地方都高。雖然沒有形成固定的組織，但一群城市規劃師、藝術家和歷史愛好者已經把基隆的防空洞變成了他們的畫布，以進行創造性的城市改造和民間防衛。

其中一些防空洞已被改造成文化空間。但這些地下空間不僅僅是獨特的遺跡，也是這個自治島嶼重要的基礎設施，中國視台灣為一處失地，計畫將其收復。

市府透過新聞稿指出，市府於基隆市警察局第2分局舊址，以基隆港區特有的橋式起重機造型打造特色電梯「基隆塔」，並將塔下的防空洞整修，民眾可以搭電梯直上主普壇，並將信二防空洞重新整修，於防空洞內裝設無障礙電梯，將民眾引領到上方扇型廣場活動，全案預計年底完工。

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