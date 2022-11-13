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花東首座成人自閉症照護機構 工程資金尚缺2500萬元
花蓮黎明教養院募資，建造東部首家成人自閉症照護機構「黎明喜樂園」，歷經3年，目前工程進入尾聲，但資金受新冠疫情及物價通膨影響，仍有2500萬元缺口，院方公開募款，希望能於明年初竣工，提供成人自閉症院生更完善的照顧。
黎明教養院指出，衛福部統計，全台自閉症者約1萬7550名，東部約560位，教養院則有35位，由於院內照顧自閉症者外，還有其他多重障礙、唐氏症等身心障礙者，服務人數逾百名，現有7層大樓不敷使用，於10年前在壽豐鄉籌備「黎明喜樂園」建置計畫，總工程經費達1億7千8百多萬元，2019年募集4000萬元便動工，目前工程接近尾聲，但資金尚缺2553萬元。
黎明執行長梁桂花說，工程動工後在未有政府補助下，持續募款補足缺口，盼這座為自閉症者量身打造的家園，能實踐多年綠自然照顧模式，提供並全日照顧並陪伴成人自閉症者，在田園的環境中朝自食其力前進。
她說，今年是「黎明喜樂園」邁入最後一哩路的重要時刻，無奈疫情影響導致經濟波動，院方勸募推動可謂難上加難。工程接近尾聲，但資金尚有缺口，因大環境困頓，國際戰爭帶起通膨壓力，舉步維艱的挑戰，無以為繼工程資金困難，將是年底面臨的困境，懇請大眾支持，讓喜樂園能趕在明年初順利竣工，幫助自閉症者家庭有信心盼望黎明到來。
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