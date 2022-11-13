濃霧鎖基隆港共影響13艘船舶 昨深夜霧散解除管制
基隆港務分公司統計，昨晚7點30分至11點30分，濃霧管制期間影響進出港船舶，進港船舶5艘、出港船舶8艘，共計13艘。昨晚基隆港區濃霧散逸，晚間11點30分起，解除濃霧船舶管制，恢復船舶進出港作業。
昨天霧鎖基隆，分別在下午3時10分、晚間7時30分，兩度因能見度不足220公尺，暫停船舶進出港作業。
基隆港務公分局表示，昨天下午受到濃霧影響，基隆港管制台管制員判定，基隆港濃霧無法目視基隆港堤口紅綠燈塔，能見度不足220公尺，已達暫停船舶進出港之標準，下午3時10分宣布，基隆港濃霧期間暫時停止船舶申請進出港管制作業。
依規定進行港口管制，期間受影響船舶包括4艘進港船舶及3艘出港船舶。昨天下午5時50分濃霧一度消散，能見度達基隆港管制解除標準，開始恢復船舶進出港申請作業。
不過，到了晚間濃霧再起，能見度受到限制，基隆港在昨天晚間7時30分起，再度管制船舶之進出港作業。晚間市區也出現濃霧，基隆地標「KEELUNG」如墜五里霧中，基隆最高樓34層的「基隆皇冠」大樓，上半部也被濃霧籠罩。
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