影／受困明池山莊近1個月 豪雨44輛大小車終於全數撤離

10月16日受到尼莎颱風帶來超大豪雨，北橫公路明池至百韜橋的路段受損嚴重，明池山莊遊客日前雖脫困，但44輛包括遊覽車、自家轎車及機車全留在山上；11月9日搶通便道，今天天氣大好、進行撤離，明池山莊中午派車協助載車主及司機上山，下午把全部車輛開下來，大家揮手感謝工程人員辛苦，總算都平安。

10月16日尼莎颱風帶來的超大雨勢集中在大同鄉，使得北橫台7線受損十分嚴重，很多路段柔腸寸斷，接著30日受奈格颱風環流及東北季風共伴連續強降雨影響，公路單位好不容易整理的路基又流失坍方，前往明池的道路全都不通。

公路總局四區工程處及獨立山工務段克服連日多雨的天氣，一段段搶修，先把受困的遊客救出來，所有車輛都還困在明池。

公路單位於11月9日下午5時搶通便道，管制開放以運補民生物資及搶修與公務需求等車輛通行，今天天氣非常好，進行車輛撤離。

明池山莊規畫並聯繫停放車輛遊客，計有1輛中巴、35台小客車、8輛機車，明池山莊先安排9人座車輛把車主及司機載上去明池山莊，下午以戒護通行方式由宜蘭端駛離。