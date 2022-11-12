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影／受困明池山莊近1個月 豪雨44輛大小車終於全數撤離
10月16日受到尼莎颱風帶來超大豪雨，北橫公路明池至百韜橋的路段受損嚴重，明池山莊遊客日前雖脫困，但44輛包括遊覽車、自家轎車及機車全留在山上；11月9日搶通便道，今天天氣大好、進行撤離，明池山莊中午派車協助載車主及司機上山，下午把全部車輛開下來，大家揮手感謝工程人員辛苦，總算都平安。
10月16日尼莎颱風帶來的超大雨勢集中在大同鄉，使得北橫台7線受損十分嚴重，很多路段柔腸寸斷，接著30日受奈格颱風環流及東北季風共伴連續強降雨影響，公路單位好不容易整理的路基又流失坍方，前往明池的道路全都不通。
公路總局四區工程處及獨立山工務段克服連日多雨的天氣，一段段搶修，先把受困的遊客救出來，所有車輛都還困在明池。
公路單位於11月9日下午5時搶通便道，管制開放以運補民生物資及搶修與公務需求等車輛通行，今天天氣非常好，進行車輛撤離。
明池山莊規畫並聯繫停放車輛遊客，計有1輛中巴、35台小客車、8輛機車，明池山莊先安排9人座車輛把車主及司機載上去明池山莊，下午以戒護通行方式由宜蘭端駛離。
公路單位表示，現階段道路仍然管制，僅開放以運補民生物資及搶修與公務需求等車輛通行，每天放行兩時段分別是上午7點30分至8點30分、下午3點至4點，另如有緊急或民生特殊需求，將協調加開放行時段；近日天氣好轉，公路單位已進行AC路面鋪設，後續將逐步解除管制。
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