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影／受困明池山莊近1個月 豪雨44輛大小車終於全數撤離

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
10月中的超大豪雨造成道路坍方，44輛大小車受困在明池山莊將近1個月，今天終於全數脫困，車主揮手感謝工程人員的辛苦。圖／四區工程處提供
10月中的超大豪雨造成道路坍方，44輛大小車受困在明池山莊將近1個月，今天終於全數脫困，車主揮手感謝工程人員的辛苦。圖／四區工程處提供

10月16日受到尼莎颱風帶來超大豪雨北橫公路明池至百韜橋的路段受損嚴重，明池山莊遊客日前雖脫困，但44輛包括遊覽車、自家轎車及機車全留在山上；11月9日搶通便道，今天天氣大好、進行撤離，明池山莊中午派車協助載車主及司機上山，下午把全部車輛開下來，大家揮手感謝工程人員辛苦，總算都平安。

10月16日尼莎颱風帶來的超大雨勢集中在大同鄉，使得北橫台7線受損十分嚴重，很多路段柔腸寸斷，接著30日受奈格颱風環流及東北季風共伴連續強降雨影響，公路單位好不容易整理的路基又流失坍方，前往明池的道路全都不通。

公路總局四區工程處及獨立山工務段克服連日多雨的天氣，一段段搶修，先把受困的遊客救出來，所有車輛都還困在明池。

公路單位於11月9日下午5時搶通便道，管制開放以運補民生物資及搶修與公務需求等車輛通行，今天天氣非常好，進行車輛撤離。

明池山莊規畫並聯繫停放車輛遊客，計有1輛中巴、35台小客車、8輛機車，明池山莊先安排9人座車輛把車主及司機載上去明池山莊，下午以戒護通行方式由宜蘭端駛離。

公路單位表示，現階段道路仍然管制，僅開放以運補民生物資及搶修與公務需求等車輛通行，每天放行兩時段分別是上午7點30分至8點30分、下午3點至4點，另如有緊急或民生特殊需求，將協調加開放行時段；近日天氣好轉，公路單位已進行AC路面鋪設，後續將逐步解除管制。

10月中的超大豪雨造成道路坍方，44輛大小車受困在明池山莊將近1個月，今天終於全數脫困，把車開下山。圖／四區工程處提供
10月中的超大豪雨造成道路坍方，44輛大小車受困在明池山莊將近1個月，今天終於全數脫困，把車開下山。圖／四區工程處提供

尼莎颱風 北橫 豪雨

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