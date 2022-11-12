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正濱遊客中心「願景收集站」開幕 推動創生與轉型計畫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
正濱遊客中心「願景收集站」開幕，推動創生與轉型計畫。圖／基隆市政府提供
正濱遊客中心「願景收集站」開幕，推動創生與轉型計畫。圖／基隆市政府提供

為延續大基隆歷史場景再現整合計畫成果，基隆市政府在正濱遊客中心設立的「願景收集站」 今天開幕，將收集各界提供地區發展的想法與建議，凝聚在地居民力量，推動各項創生活動與轉型計畫。

「願景收集站」除介紹和平島正濱漁港周邊的歷史紋理與價值，將透過與民眾的互動交流，收集更多地區生活風貌及發展課題。相關活動訊息，可以前往Vision Thinking看好基隆、星濱山-正濱港町藝術共創粉絲專頁。

市長林右昌與市府都市發展處長徐燕興主持，林右昌細數他就任市長以來，在正濱及和平島地區推動的各項地方創生活動與轉型計畫，包括正濱漁港色彩計畫、紅磚屋、正濱舊漁會大樓修復再利用、舊正濱派出所轉型以及和平島諸聖教堂等，並且把一連串的節點逐一串接起來。

林右昌說，都市的再生跟改變，絕對不是喊個口號就能夠實現，需要非常多細膩的過程、非常多專業的參與，在地的參與更是不可或缺。

都市發展處表示，和平島南端過去作為大航海時代的軍事與航海貿易重要據點，又在日治時期開始發展漁業、造船業等漁產業基礎設施，並配合築港計畫畫設漁民住宅、興建碼頭新生地，結合對岸土地建立「基隆漁港」，即現在正濱漁港。

成為觀光景點後的正濱漁港地區，漁產業文化、觀光發展與交通問題，勢必影響都市計畫；都市發展處110年底啟動「基隆市正濱漁港周邊地區歷史紋理與都市再生計畫」，將地區之歷史紋理、文化資源、產業發展、新興聚點、區域動線系統等整合研究及發展。

正濱遊客中心「願景收集站」開放時間，即日起至明年1月14日的每星期五、六，下午2時至6時。

正濱遊客中心「願景收集站」開幕，推動創生與轉型計畫。圖／基隆市政府提供
正濱遊客中心「願景收集站」開幕，推動創生與轉型計畫。圖／基隆市政府提供
正濱遊客中心「願景收集站」開幕，推動創生與轉型計畫。圖／基隆市政府提供
正濱遊客中心「願景收集站」開幕，推動創生與轉型計畫。圖／基隆市政府提供

正濱漁港 基隆 和平島

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