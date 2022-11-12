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協和電廠冒濃煙引虛驚 環保局查機組歲修前安全閥測試
基隆市協和發電廠附近里民，今天上午發現廠內冒出大量濃煙，以為發生工安事故。環保局接獲通報前往廠區了解，經查是是安全閥門測試，排出煙為水蒸氣，並沒有發生事故。
協和發電廠附近里民，今天上午發現廠內冒出大量濃煙，以為發生工安事故。市議員候選人張哲源也接獲報，擔心是否發生事故。不少里民前往附近查看，發現並非黑色濃煙，而是偏白色的濃煙，不是從大煙囪冒出，後來也變小，也沒有聽到爆炸聲。
環保局長賴煥紘表示，環保局有接獲通報前去現場瞭解，在8點45分時有拍下照片，並沒有黑色濃煙，是協和電廠發電機所排放的水蒸氣，電廠歲修前，均會執行壓力閥測試。環保局責令電廠注意，勿造成民眾恐慌。
協和電廠說明，今天上午電廠內有白煙冒出，「白煙」為電廠協三機於今天機組停機解聯準備機組大修，在上午8時開始執行大修前，鍋爐安全閥跳脫試驗所冒出的水蒸汽，一般會有間歇性噪音，約歷時2.5小時，並非電廠燃燒異物或煙囪排放污染物，請里民放心。
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