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基隆爛路麥金路3巷刨鋪 蔡適應：感謝私人地主及前里長

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆爛路麥金路3巷刨鋪，民進黨市長候選人蔡適應（左二）感謝私人地主及前里長。圖／蔡適應競總提供
基隆爛路麥金路3巷刨鋪，民進黨市長候選人蔡適應（左二）感謝私人地主及前里長。圖／蔡適應競總提供

基隆市麥金路3巷是壯觀里重要的聯外通道，但土地所有權主要為私有，還有國有土地，道路長期破損不堪，還被稱為「基隆最爛路」。民進黨基隆市長候選人蔡適應說，他和已故壯觀里長楊添發多次拜訪地主和公部門，促成道路的修繕，今天全面刨鋪，明天完工。

蔡適應與楊添發遺孀王夏蘭、市議員候選人洪森永、吳驊珈，今天上午前往麥金路3巷道路刨鋪現場了解施工進度。

蔡適應表示，麥金路3巷道路是私人道路，是壯觀里重要的聯外通道，他和已故楊里長鍥而不捨的堅持打動了地主，今天特別到施工現場感謝工作人員，明天就能完工，趕在周一上班日前讓用路人通行。

蔡適應指出，麥金路3巷道路全長1.5公里，南北各一個車道，土地所有權主要以私人土地為大宗，路口還有交雜國有土地的狀況，他過去和楊添發多次拜訪地主和公部門，希望可以促成道路的修繕，最終他協調路權成功，使雙方都同意道路刨鋪，完成他對楊添發的承諾。

王夏蘭表示，這條道路重新刨鋪，是她先生過去一直在協調的事情，每次經過的時候，看到猶如月球表面的坑洞，她都會想到先生一直在努力溝通修繕的問題，特別是這條私人道路，並不是公有的道路，能夠重新刨鋪，她代表先生和里民朋友感謝蔡適應的用心。

基隆爛路麥金路3巷刨鋪，民進黨市長候選人蔡適應感謝私人地主及前里長。圖／蔡適應競總提供
基隆爛路麥金路3巷刨鋪，民進黨市長候選人蔡適應感謝私人地主及前里長。圖／蔡適應競總提供
基隆爛路麥金路3巷刨鋪，民進黨市長候選人蔡適應感謝私人地主及前里長。圖／蔡適應競總提供
基隆爛路麥金路3巷刨鋪，民進黨市長候選人蔡適應感謝私人地主及前里長。圖／蔡適應競總提供

蔡適應 民進黨 2022大選 基隆市選舉

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