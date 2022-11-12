基隆爛路麥金路3巷刨鋪 蔡適應：感謝私人地主及前里長

基隆市麥金路3巷是壯觀里重要的聯外通道，但土地所有權主要為私有，還有國有土地，道路長期破損不堪，還被稱為「基隆最爛路」。民進黨基隆市長候選人蔡適應說，他和已故壯觀里長楊添發多次拜訪地主和公部門，促成道路的修繕，今天全面刨鋪，明天完工。

蔡適應與楊添發遺孀王夏蘭、市議員候選人洪森永、吳驊珈，今天上午前往麥金路3巷道路刨鋪現場了解施工進度。

蔡適應表示，麥金路3巷道路是私人道路，是壯觀里重要的聯外通道，他和已故楊里長鍥而不捨的堅持打動了地主，今天特別到施工現場感謝工作人員，明天就能完工，趕在周一上班日前讓用路人通行。

蔡適應指出，麥金路3巷道路全長1.5公里，南北各一個車道，土地所有權主要以私人土地為大宗，路口還有交雜國有土地的狀況，他過去和楊添發多次拜訪地主和公部門，希望可以促成道路的修繕，最終他協調路權成功，使雙方都同意道路刨鋪，完成他對楊添發的承諾。