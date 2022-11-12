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花蓮高寮、崙天大橋震損出入不便 溪底便道12月施作

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣崙天、高寮大橋因地震倒塌，縣府與第九河川局合力拆除，將在汛期過後，12月起施作溪底便道。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣崙天、高寮大橋因地震倒塌，縣府與第九河川局合力拆除，將在汛期過後，12月起施作溪底便道。圖／花蓮縣府提供

918地震造成花蓮玉里鎮高寮、崙天、玉長等橋梁斷裂倒塌，仰賴進出的河東地區民眾出入必須繞道多花近半小時，十分不便。縣府會同第九河川局等單位現勘後，規畫在高寮、崙天大橋設溪底便道供民眾通行，預計汛期過後，12月開始施作，12月底前完成。

跨越秀姑巒溪的高寮、崙天和玉長大橋因9月中旬大地震，高寮、崙天橋斷，玉長大橋雖未傾倒，但墩柱受損嚴重，都無法通行。河東地區民眾出入受到影響，又正值二期作生產，農業運輸成本跟著增加。

縣府建設處表示，已向公共工程委員會爭取重建3座橋梁大橋，經費基本上沒問題，重建期間將設置溪底便道供民眾做為臨時通路。

近日會同第九河川局、當地公所現勘，已擬定便道路線，除了玉長大橋因臨近處尚有卓富大橋可供通行，相較之下無緊急需求，暫不施作便道外，其餘兩處會施作型鋼便橋跨越河道作為溪底便道，由縣府施作，公所負責後續安全管制。

建設處指出，考量5至11月為汛期，連續強降雨會造成溪水暴漲，影響河道走向，且河面寬闊也造成施工困難，決定汛期過後的12月1日開工，因崙天大橋現況河道分布於兩側堤防，相較於高寮大橋，流路較穩定，且便道長約420公尺距離較短，將優先施作。

高寮大橋則因長度900公尺較長，且近期降雨頻繁，強降雨河道增寬施工不易，於施作崙天大橋便道時視河道狀況進場施作，兩處便道預計年底前完成。

建設處長鄧子榆表示，原有高寮、玉長橋寬約8公尺，崙天為5公尺，將重建為寬度9公尺的雙向混合車道，重建期約需2年。

花蓮縣崙天、高寮大橋因地震倒塌，縣府與第九河川局合力拆除，將在汛期過後，12月起施作溪底便道。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣崙天、高寮大橋因地震倒塌，縣府與第九河川局合力拆除，將在汛期過後，12月起施作溪底便道。圖／花蓮縣府提供

地震 花蓮 車道

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