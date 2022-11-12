讓救護車變行動急診室！台東縣消防局獲政府服務獎

堪稱政府機關奧斯卡的「政府服務獎」獲獎名單出爐，台東縣政府今年由消防局以「搶救生命大作戰！行動急診室，守護偏鄉！」獲獎，台東縣目前已有11支高級救護隊，打造「救護車等於行動急診室」，服務各鄉鎮市民，這也是台東縣府連續4年獲獎。

台東因幅員廣大，醫療資源有限，縣長饒慶鈴上任以來積極提升縣內醫療及消防等量能，除了台東高級救護隊，也陸續成立成功、關山、太麻里、長濱、大武高救隊，綠島也設立全國第一支離島高救隊，逐步打造「救護車等於行動急診室」。

消防局長管建興表示，目前台東已有11支高救隊，110年在到院前心肺功能停止(OHCA)急救成功率達到33.58%，全國第2；急性腦中風準確送醫率高達86.7%；護心行動之急性心肌梗塞康復出院率100%；縣民平均餘命增加1.15歲。

管建興說，除提升高救隊員技術，縣府也投入經費將救護車升級5G設備，利用5G科技高速傳輸技術將影像即時回傳給醫師，力求最短時間內啟動創傷小組，也成功爭取新增預立醫囑藥物使用的項目及5G技術的應用。

「入圍就是肯定、獲獎更是榮耀！」台東縣長饒慶鈴表示，台東縣消防局用創新的思維，整合醫療衛生服務，大幅提升台東急救成功率，挽救了許多家庭面臨破碎危機，真心感謝消防、救護人員付出！

「政府服務獎」目的在於肯定政府機關創新作為，與社會資源結合及公私協力等方式，提出民眾有感且具創新整合服務，第5屆政府服務獎133個政府單位參獎、38個單位入圍，台東為全台非六都唯一連續4年獲獎單位。