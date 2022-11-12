選戰倒數...候選人追垃圾車幫丟垃圾 「有人潮就有選票」

選戰進入倒數，基層哪裡找選票？傳統的站路口、掃市場、車站、宮廟等是基本款，如何增加新票源，各議員、里長候選人想破頭，不少候選人晚上追著垃圾車跑，白天則到定點回收站幫上班族搶丟垃圾，有時好幾組候選人或助選員來搶，成為兵家必爭戰場。

選戰到最後關頭，除了固守基本盤，能用的人脈也都用上了，如何再開拓票源爭取，各候選人想盡辦法。尤其新人參選不容易，沒有組織、沒有資源的情況下各出奇招。

基隆市安樂區無黨籍候選人黃紀棠，他每天追著垃圾車的路線跑爭取露臉機會勤拉票，甚至幫民眾丟垃圾，被稱為「安樂阿甘」。

黃紀棠說，先由競選辦公室幫忙整理了所有安樂區的垃圾車路線，讓他一邊追車一邊跟大家問好， 沒想到卻開啟了他跑步潛能，他展現年輕人的熱情與活力，用雙腳耕耘，跑出自己的路。

垃圾車定點定時收取垃圾，各里都會繞得到，幾乎每戶都會派人出來，的確是新人露臉的好機會，趁機拉票發文宣品，成為不少新人的妙招。還有每天一早的定點回收站，也有不少候選人會到場拉票，甚至幫民眾丟垃圾。

東信路靠基隆女中前方的垃圾回收站，每天上午6點到9點定點回收垃圾，由於是瑞芳、信義、中正區通往信一路市區方向重要道路，人潮、車潮非常多，近來多名候選人的助選人員在此幫民眾倒垃圾，搶著幫排隊的民眾拿取手中的垃圾，代為丟進垃圾車內，晚來的還搶不到位置，成為選前各候選人「兵家必爭」之地。