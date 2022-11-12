雨越大優惠越多…基隆推雨天旅遊 送正濱漁港色彩屋積木

基隆近來雨不停，十足雨都風情，市政府與在地業者特別推出「拼出自己的色彩屋」冬天行銷計畫，即日起遊客只要到合作店家消費就有機會獲得「正濱漁港色彩屋微型積木」，雨下越大優惠越多，讓遊客享雨天專屬優惠。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，這幾年基隆在觀光推動的創新、都市景觀的轉變有目共睹，正濱漁港色彩屋是遊客到基隆不會錯過的熱門打卡景點，為鼓勵遊客在冬季時旅行基隆，市府整合手作、設計、實用等功能，推出限量「正濱漁港色彩屋微型積木」桌上名片夾，即日起，遊客只要到任兩家合作店家消費並加入「亭仔咖LINE@」會員，就可憑消費證明，發票或收據到正濱遊客中心服務櫃台兌換，還送50元折價券。

這次活動合作店家有駁船咖啡、寂人甜食、525酒食館、CASA PICASSO、海那邊、小島走走、圖們咖啡、Ruth Coffee Roasters、找到幸福咖啡店、熊豆咖啡、閒聊甜品、冰火菠蘿油、喜舍咖啡、閒閒、叁坪 Sanpin、默默吃 MER CAFE'、河豚很多、下麵、海漾拾光等，種類眾多應有盡有。

曾姿雯說，市府與在地業者一同推出的「亭仔咖LINE@」，結合通訊軟體與雨量監控數據，在下雨天時，依據大雨跟小雨送出各店家的優惠折扣，民眾只要掃描QR Code即可使用，快速又方便，店家優惠種類多不論是消費折扣還是餐點贈送，最低下殺85折，歡迎遊客掃碼加入亭仔咖，秋冬遊領取優惠，享受基隆專屬雨天福利，雨越大優惠也越多。

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