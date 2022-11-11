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正濱消費送限量色彩屋積木 雨天加碼折價券

中央社／ 基隆11日電

基隆市府推出「拼出自己的色彩屋」活動，只要到2家合作店家消費，並加入「亭仔咖LINE@」會員，就可兌換限量「正濱漁港色彩屋微型積木」桌上名片夾，雨天還加碼送50元折價券。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天透過新聞稿表示，這幾年市府在推動觀光創新和都市景觀的轉變有目共睹，正濱漁港色彩屋是遊客到基隆絕不會錯過的打卡景點。

曾姿雯說，為鼓勵遊客在冬季到基隆旅行，市府推出限量「正濱漁港色彩屋微型積木」桌上名片夾，即日起，只要到任2家合作店家消費，並加入「亭仔咖LINE@」會員，就可憑消費證明、發票或收據到正濱遊客中心服務櫃台兌換，下雨天除加送積木外，還送「亭仔咖LINE@」50元折價券。

曾姿雯表示，市府與在地業者一同推出的「亭仔咖LINE@」，結合通訊軟體與雨量監控數據，在下雨天時，依據大雨、小雨送出各店家的優惠折扣，民眾只要掃描QR Code即可使用，最低下殺85折，歡迎大家掃碼加入。

此外，市府表示，這次活動合作店家有駁船咖啡、寂人甜食、525酒食館、CASA PICASSO、海那邊、小島走走、圖們咖啡、Ruth Coffee Roasters、找到幸福咖啡店、熊豆咖啡、閒聊甜品、冰火菠蘿油、喜舍咖啡、閒閒、叁坪 Sanpin、默默吃 MERCAFE'、河豚很多、下麵、海漾拾光等，種類眾多應有盡有。

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