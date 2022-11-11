基隆信義國小349位停車場試營運半價到月底 含18席電動充電車位

基隆市信義國小地下停車場今天啟用，開放349席汽車停車位，提供智慧停車服務，紓解廟口地區居民及假日觀光客需求，今天起到11月30日試營運期間，臨時停車提供半價優惠服務，並有18席電動車充電車位。

市府交通處指出，信義國小地下停車場，提供349席小型車停車位，其中，友善車位部分，包含7席身心障礙者專用停車位、7席孕婦及育有6歲以下兒童專用停車位，18席電動車充電車位。

此外，停車場建置了全新自動電子收費設備、車位在席與車牌辨識系統，繳費方式也從傳統的現金繳費，增加了電子票證、第三方支付及eTag等多元繳費功能，提供完整智慧化停車服務。

副市長林永發在啟用典禮致詞表示，信義、仁愛國小操場下方空間，運用多目標使用的停車場，是市長林右昌以校園為核心社區環境改善整體規畫。當地位於市中心核心地段，交通繁複，期望藉這項計畫推動，改善仁愛區停車空間、交通及校園環境。

林永發說，整體經費8.1億元，感謝立委蔡適應協助，向教育部、交通部申請補助，獲中央補助4億多元，也謝謝市議會議員支持預算，共同完成停車場建設。啟用後，提供智慧化停車服務，期待對周邊交通、學童通學接送都有助益。