基隆宣傳交通安全出新招 白爛貓創作、許志豪代言

基隆市政府交通安全宣導出新招，邀請插畫家「白爛貓」及藝人許志豪擔綱「妝點」候車亭，希望將交通安全落實在民眾生活中。為讓更多民眾具備交安觀念，市府還舉辦網路活動，參加者有機會獲得500元禮券。

基市長林右昌表示，機車族、外送員及高齡族群過馬路與路口安全，是市府今年度宣導重點。市府近幾年推廣交通安全不餘遺力，除請網紅拍片宣導，更與插畫家合作，透過詼諧有趣的插畫作品，吸引民眾目光並透過網路傳播將交安宣導效益極大化。

林右昌說，今年邀請插畫家「白爛貓」發揮創意，擬人化方式呈現「年輕人（外送員）×行車」、「行人×過馬路」等交安主題。許志豪則以親切口吻告訴基隆的阿公阿嬤「紅燈~修但幾勒」、「綠燈！愛走斑馬線哦」、「袂赴～丟母湯硬過」行走三部曲，並錄製廣播帶、宣導影片，教導高齡者正確過馬路，藉此吸引銀髮族群的關注，提升長輩交通安全保障。