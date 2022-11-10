再不做恐爆水患 林姿妙指示：宜蘭縣政中心立即蓋分洪道

宜蘭縣政中心周邊地區有科學園區及運動公園，將來高鐵宜蘭站也在附近，由於當地迅速發展，大部分河段無法通過2年洪水隱憂，縣政府編列縣款在縣政中心周邊的上游河道興建「宜榮一中排分洪水道」，透過288公尺的地下箱涵，把宜榮一中排的水流引入美福大排，分洪道預計明年4月完工。

縣長林姿妙與縣議員、市長候選人陳美玲今天前往現地了解工程，據了解，早年的宜榮一中排屬於農田灌溉排水，不是縣管區域排水，直到民國100年公告為縣管區域排水，重新檢討美福排水系統宜榮一中排規劃涵蓋範圍，排水水道治理長約2.28公里，沿途流經宜蘭市建業、進士及南僑等里，下游就是宜蘭運動公園附近，運動公園再往南緣是科學園區及縣政中心。

縣府水利資源處表示，現況通水再不做宜蘭縣政中心恐爆水患 林姿妙指示立即蓋分洪道的積水不易排出，甚至產生淹水，且因應下游縣政中心周邊區域快速發展，大部分河段無法通過2年洪水，如果要等到中央補助經費得花費三至四年，緩不濟急，縣長了解後指示以縣款編列2148萬元，馬上辦理「宜榮一中排分洪水道新建」工程。

工程主要是新建排水箱涵，位於金山東路的美福排水(進士橋)為起點，沿南橋路設置分流渠施作分洪排水箱涵，與宜榮一中排中游的南橋路箱涵相連，長約288公尺。