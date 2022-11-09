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基隆醫院125周年院慶 院長帶隊淨山、美化社區環境

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院今天舉辦健走及淨山活動，院長林慶豐院帶領同仁走上中正公園，運動之餘還能為環保盡一分心力，美化社區環境。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦健走及淨山活動，院長林慶豐院帶領同仁走上中正公園，運動之餘還能為環保盡一分心力，美化社區環境。圖／衛福部基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院慶祝125周年院慶，今天舉辦「部基好行健走及淨山」員工健康促進活動，院長林慶豐院帶領同仁前往醫院後方的中正公園，運動之餘還能為環保盡一分心力，美化社區環境。

參加健康促進活動人員下午先在醫院中庭集合，先由林慶豐帶領宣讀戒菸健康宣言，再由復健科物理治療師吳秉耕帶領做健康舒筋操，隨後由醫院附設護理之家門口出發，沿基隆市議會旁巷子，走到中正公園大佛禪寺，再原路折返。

林慶豐表示，醫院每年都會舉辦員工健康促進及淨山活動，提升院內同仁環保意識，並多多接觸大自然、放鬆身心，有效舒緩工作壓力，繼續為大基隆地區民眾提供更優質醫療服務。

林慶豐說，也希望透過125周年院慶活動，帶領同仁為鄰近社區盡棉薄之力，協助美化及維護社區環境，凝聚社區共同意識，提升社區生活環境品質，讓民眾生活更加舒適，維護身心健康。

衛生福利部基隆醫院今天舉辦健走及淨山活動，院長林慶豐院帶領同仁走上中正公園，運動之餘還能為環保盡一分心力，美化社區環境。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦健走及淨山活動，院長林慶豐院帶領同仁走上中正公園，運動之餘還能為環保盡一分心力，美化社區環境。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦健走及淨山活動，院長林慶豐院帶領同仁走上中正公園，運動之餘還能為環保盡一分心力，美化社區環境。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦健走及淨山活動，院長林慶豐院帶領同仁走上中正公園，運動之餘還能為環保盡一分心力，美化社區環境。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦健走及淨山活動，院長林慶豐院帶領同仁走上中正公園，運動之餘還能為環保盡一分心力，美化社區環境。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦健走及淨山活動，院長林慶豐院帶領同仁走上中正公園，運動之餘還能為環保盡一分心力，美化社區環境。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦健走及淨山活動，院長林慶豐院帶領同仁走上中正公園，運動之餘還能為環保盡一分心力，美化社區環境。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦健走及淨山活動，院長林慶豐院帶領同仁走上中正公園，運動之餘還能為環保盡一分心力，美化社區環境。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦健走及淨山活動，出發前先在中庭做健康舒筋操。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦健走及淨山活動，出發前先在中庭做健康舒筋操。圖／衛福部基隆醫院提供

基隆 復健 治療師

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