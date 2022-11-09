宜蘭縣民宿協會 邀紀錄片導演聊生態、辦高峰論壇談永續

宜蘭縣好山好水，觀光產業日益發展，在地合法民宿迄今超過1700家。宜蘭縣民宿協會今天在國立傳統藝術中心舉辦「尋找神話之鳥」電影欣賞、高峰論壇，邀請導演梁皆得分享其經驗，政府單位與專家學者也到場與逾200家業者一同交流環境保護、生態永續的重要性。

導演梁皆得歷時20年、走訪亞洲6國，找尋黑嘴端鳳頭燕鷗的蹤影，拍攝成紀錄片「尋找神話之鳥」，喚起世人關注環境變遷及鳥類保育。

宜蘭縣民宿協會理事長陳勝樂表示，曾看過該片而心有所感，「從鳥的今日，看未來的人類」，鳥類對於環境要求之高，希望宜蘭民宿業者更加重視生態環境，透過保護環境來吸引更多鳥類到訪，因此特別邀請梁導演分享拍攝歷程。

梁皆得提到，宜蘭生態非常豐富，農田裡有各式各樣的鳥類，例如彩鷸、黑面琵鷺等，自己也經常到訪宜蘭。賞鳥是國際的流行趨勢，民宿業者可以安排賞鳥行程，帶遊客去看鳥，是關心自然環境的一個好契機。

今天不只電影欣賞，宜蘭縣民宿協會也舉辦「從環境保護與生態永續探討旅宿業在宜蘭的發展與責任」高峰論壇，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、宜蘭縣政府工旅處等產官學界共襄盛舉，各方齊交流如何為宜蘭的永續旅遊環境更加努力。

陳勝樂說，民宿業主動發起談論此議題，盼翻轉過去常有人不滿業者破壞環境的惡名，也希望讓更多人知道業者在環境保護與永續經營的用心，無非就是「取之於社會，用之於社會」。