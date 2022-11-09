金馬6項大獎提名《哈勇家》宜蘭取景拍攝 今天返鄉播映

榮獲第59屆金馬獎6項大獎入圍的影片《哈勇家》宜蘭取景拍攝，日前在金馬首映時深受好評，影片將於11月11日全台上映。宜蘭縣政府為協助行銷在地好片，今天在新月影城舉辦放映會，邀請導演陳潔瑤與演員到場，由於本片曾於大同國中搭設場景，今也邀請學生、校長及公益團體等人觀賞。

《哈勇家》日前入圍第59屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、原著劇本、女配角、新演員及電影主題曲等6大獎，試片回饋佳評連連，是一部溫暖有愛的電影；同時在日前公布的42屆夏威夷國際影展也一舉入選「台灣電影焦點」與「原民鏡像」兩大單元，好片邁向國際發光發熱。

影片主要在宜蘭縣大同鄉南山鄉部落拍攝，高山與野溪之美入鏡，劇情講述三代同堂泰雅家庭的故事，導演陳潔瑤透過高齡88歲的「哈勇阿公」一生堅定信仰泰雅價值GAGA，呈現GAGA不但是家中精神支柱，也是整個部落傳承原住民文化的標竿，片中探討現代泰雅族人在現實生活中遭遇各種挑戰，傳統該保留或更新，部落文化和生命一樣都讓人省思。

宜蘭縣政府為了鼓勵優質影視製作，今天下午在11日全台上映前舉辦放映會，特別邀請導演陳潔瑤，主要演員阿公陳德清、以諾張祖鈞、以愛李瑄、席浪林孟君（Gaki）與大家分享心得，縣長林姿妙到場給予鼓勵並在海報簽名，呼籲大家走進電影院欣賞好電影。

片中飾演阿公的孫子以諾是 17歲的張祖鈞，目前就讀宣蘭高商，他首次演戲就入圍金馬最佳新演員，75歲阿嬤林詹珍妹首度演出也是問鼎最佳女配角，她飾演哈勇家女主人，在家族面對傳統與現代衝擊時，溫暖地帶領家人向前走，展現格局與氣度都讓人敬愛，片尾一場以泰雅語唱出聖歌「求聖靈澆灌」橋段更感動全場。