金馬6項大獎提名《哈勇家》宜蘭取景拍攝 今天返鄉播映
榮獲第59屆金馬獎6項大獎入圍的影片《哈勇家》宜蘭取景拍攝，日前在金馬首映時深受好評，影片將於11月11日全台上映。宜蘭縣政府為協助行銷在地好片，今天在新月影城舉辦放映會，邀請導演陳潔瑤與演員到場，由於本片曾於大同國中搭設場景，今也邀請學生、校長及公益團體等人觀賞。
《哈勇家》日前入圍第59屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、原著劇本、女配角、新演員及電影主題曲等6大獎，試片回饋佳評連連，是一部溫暖有愛的電影；同時在日前公布的42屆夏威夷國際影展也一舉入選「台灣電影焦點」與「原民鏡像」兩大單元，好片邁向國際發光發熱。
影片主要在宜蘭縣大同鄉南山鄉部落拍攝，高山與野溪之美入鏡，劇情講述三代同堂泰雅家庭的故事，導演陳潔瑤透過高齡88歲的「哈勇阿公」一生堅定信仰泰雅價值GAGA，呈現GAGA不但是家中精神支柱，也是整個部落傳承原住民文化的標竿，片中探討現代泰雅族人在現實生活中遭遇各種挑戰，傳統該保留或更新，部落文化和生命一樣都讓人省思。
宜蘭縣政府為了鼓勵優質影視製作，今天下午在11日全台上映前舉辦放映會，特別邀請導演陳潔瑤，主要演員阿公陳德清、以諾張祖鈞、以愛李瑄、席浪林孟君（Gaki）與大家分享心得，縣長林姿妙到場給予鼓勵並在海報簽名，呼籲大家走進電影院欣賞好電影。
片中飾演阿公的孫子以諾是 17歲的張祖鈞，目前就讀宣蘭高商，他首次演戲就入圍金馬最佳新演員，75歲阿嬤林詹珍妹首度演出也是問鼎最佳女配角，她飾演哈勇家女主人，在家族面對傳統與現代衝擊時，溫暖地帶領家人向前走，展現格局與氣度都讓人敬愛，片尾一場以泰雅語唱出聖歌「求聖靈澆灌」橋段更感動全場。
文化局表示，縣府對於以宜蘭的人事史地物為發展背景的優良影片都會給予支持補助，《哈勇家》也是其中之一，這次金馬獎能有如此亮眼的成績，不僅是導演、演員與劇組的努力，也包含南山部落居民協力的成果。
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