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台東縣延平鄉原鄉反賄選監督聯盟發起宣誓 出席不如預期

中央社／ 台東縣9日電

台東縣延平鄉自組反賄選監督聯盟，今天邀請鄉內各級參選人宣誓不賄選，同時要求政府提高鄉鎮層級選舉檢舉賄選獎金；不過受邀參選人和公務單位出席不如聯盟預期。

聯盟發起人伊藍．明基努安今天除邀請鄉內縣議員、鄉長、村長、村代表參選人出席宣誓外，也邀請檢調單位、鄉公所、台東縣警察局關山分局和當地延平派出所，但公務單位均未出席。

全鄉27名參選人僅有鄉長參選人余光雄、桃源村長參選人胡建文、永康村長參選人邱育南及村民代表參選人古總結、白布農、邱文雄、古清華參與。

參加人員以布農族傳統報戰功及鳴槍，和象徵性斬雞頭方式，向政府表達反賄選決心。

同時向政府提出4訴求，第一、選罷法地方各級民代的選舉檢舉獎金不該有差別，如縣長選舉檢舉獎金有500萬，但村里、鄉鎮市長的檢舉獎金僅50萬，減少民眾主動檢舉的誘因；第二、過去曾發生過檢舉人不被保密保障，因無隔離偵訊，反讓檢舉人身分被發現，事後慘遭清算；第三、應比照查緝酒駕給予積分獎金，增加誘因提高辦案積極度；第四、盼中央修法擬定「不在籍投票」，不讓外地打拚的族人因「車馬費」成為賄選的共犯結構。

伊藍接受中央社記者訪問說，很可惜今天延平鄉並非各級參選人全數與會支持，但讓他更心寒的是受邀公務單位均未出席參，全以公務繁忙作為推託。他說，下次要繼續推動，呼籲族人，拿到新台幣3000元或5000元，也不能改善生活，「拒絕候選人把我們當乞丐」。

賄選 鄉長

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