花蓮豐坪溪電廠開發爭議 世豐水力電廠：續與部落溝通對話

位於花蓮豐坪溪畔的「世豐水力電廠」，11月12、13日將展開部落諮商投票表決，山里部落青年今天帶著連署書與地球公民基金會表達反對立場；世豐回應，將持續與部落溝通對話。

世豐電力公司在花蓮縣卓溪鄉開發「豐坪溪及支流水力發電」計畫，規劃設置2座攔河堰，蓄水引至2座電廠發電， 1999年通過環境影響評估，2009年通過環境現況分析，經歷違反環評法、地方抗爭、資金撤離等爭議事件，停工10多年，2019年正崴集團收購後復工。

2021年卓溪鄉太平部落及山里部落向台北高等行政法院聲請停止執行並裁准。因此，經濟部要求世豐水力電廠須取得部落諮商同意權，才能重新核發施工許可。

地球公民基金會今天舉行記者會，呼籲世豐電力公司應尊重部落，守護河川，勿截斷溪流。

地球公民基金會發布訊息表示，世豐電力公司於2022年9月啟動部落諮商同意投票，但過程充滿瑕疵，未充分溝通與說明就急促投票，明顯違反「原住民族基本法」及公正轉型。

地球公民基金會指出，考量到氣候變遷造成水文變異性增加，為滿足生態、農業灌溉、養殖專區所需水量，可能無法取得足夠水量進行發電，使得實際發電量不如預期，應權衡水力發電廠對泥砂、生態、糧食造成的衝擊，審慎評估是否有其他替代方案。

山里部落青年馬思穎（Sayun.Riyung）發布聲明、無法北上的族人發言影片及300名族人的連署，說明豐坪溪鄰玉里鎮，918地震造成災情，也讓部落對於興建攔河堰等工程十分擔憂。

另外，目前卓溪鄉公所與世豐電力公司的諮商同意程序並未尊重部落，9月時進行了形式化的說明會，對溪流的阻斷、地質水文風險等完全沒有數據呈現，接著豐坪溪流域兩側的山里、立山、太平、中平、中興等6個部落就要在11月12、13日展開電廠開發的表決程序。

對此，世豐電力公司回應指公民團體不實指控，「我們非常尊重部落，而且跟部落共榮共存，鄉公所依法定程序辦理，也通知6個關係部落在本月辦理諮商同意投票，期待大家用民主的手段表達自己的聲音，少數人士搶先召開記者會，是否違背了原民法的精神？」世豐強調，「我們將持續溝通與對話」。

世豐表示，世豐電力2019年由新團隊接手後，一切依規定辦理，並獲經濟部能源局核發施工許可。之前地震邊坡裂縫積水自然崩塌，離部落約20公里外形成一個天然堰塞湖，仍有9.3公尺寬度溢流水道，天然流量可暢流無阻，也未曾聽聞因此阻隔水域生態、改變水文環境，影響到部落的傳統文化空間及權益。