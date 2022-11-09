基隆市4路口增設科技執法設備 被鏡頭拍到違規等收紅單

基隆市警察局交通隊今天表示，已在4處易肇事路口設置「科技執法」設備，12月1日正式啟用。設備前方道路有設置相關預告及警告牌面，提醒用路人遵守標誌指示行駛，避免違規受罰。

基隆市已有3套科技執法設備開始運作，其中仁五路公車站2020年元旦啟用，中正高架橋2020年2月1日啟用，仁二路與愛一路口今年開始執法。

交通隊說，仁二路與愛一路口設置的科技執法設備，用來取締路口違規左（迴）轉彎及機車行駛行人穿越道。統計今年9月1日到10月31日止，這處路口平均每月發生3件交通事故，比前3年每月平均數4.5件下降約3成，顯示科技設備有效防制交通事故發生，提升路口安全。

市警局爭取中央補助在中正路與信一路口、中正路與義一路口、水源路與源遠路口及八堵路127巷口（八堵火車站前），分別設置路口科技執法設備，希望更能約束用路人遵守標誌指示行駛，避免違規行為危及行車安全。