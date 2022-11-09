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花蓮吉安鄉客家閹雞秤重比賽 村長夫人雞隻13斤重奪冠

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
吉安鄉長游淑貞特別帶著鄉公所飼養的閹雞參加賽外賽，重量僅約10斤重，志在參加。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉長游淑貞特別帶著鄉公所飼養的閹雞參加賽外賽，重量僅約10斤重，志在參加。圖／吉安鄉公所提供

花蓮縣吉安鄉每年都會在農曆10月15日下元節，舉辦客家文化藝術節活動，重頭戲「閹雞秤重比賽」吸引村民帶著自家雞隻參賽，今年雞隻重量約11、12斤，其中永興村長夫人郭寶珠的雞隻重達13斤9兩，拿下冠軍寶座，更是今年榜單唯一一隻突破13斤者。

今年閹雞秤重比賽有53隻雞隻參賽，每隻在飼主近1年的悉心照料下，各個身形飽滿、羽毛亮澤。在秤重時，飼主擔心雞隻重量恐受晃動影響，都小心地放上電子秤，深怕流失幾兩重的誤差。

吉安鄉公所為球賽事公平，請村里長告知參賽者一定要帶「閹過的雞」，且現場還有3位評審嚴格把關，其中郭寶珠的雞隻，看似體型中等，沒想到放上磅秤，竟有13斤9兩，是今年最重雞隻，打敗其他參賽雞。

郭寶珠分享飼養秘訣，其實沒有特別照顧雞隻，採自然放養，平時多餵玉米粒、青菜等，有時也會讓牠吃剩飯，每年賽事都會參加，但都與名次無緣，今年再接再厲，沒想到一秤奪冠，非常開心，明年還會再來挑戰。

吉安鄉公所說明閹雞秤重比賽由來，過去農村客家人酬謝天公，年初開始飼養閹雞，在秋天祭祀前參秤重競賽，展現家戶對神明的敬意，趕於子時前擺供桌，向天公祈求來年豐收與平安；下元節當天要帶著「天神良福雞」等三牲供果，到廟裡酬謝五穀神農大帝賜予風調雨順，祈福來年平安豐收。

花蓮縣吉安鄉舉辦客家「閹雞秤重比賽」，永興村長夫人郭寶珠（中）的雞隻重達13斤9兩，拿下冠軍寶座。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉舉辦客家「閹雞秤重比賽」，永興村長夫人郭寶珠（中）的雞隻重達13斤9兩，拿下冠軍寶座。圖／吉安鄉公所提供

吉安 客家文化 藝術節

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