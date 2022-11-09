募印SDGs永續教育圖書 宜蘭縣農會12日辦木雕古玩義賣

新北市環保教育獎得主環保漫畫家黃志湧近年來引用聯合國的環境報告書，把環保理念畫成漫畫，集結成書免費送給小學生。宜蘭縣農會為了替永續生態環境盡心力，媒介舉辦木雕古玩畫作義賣活動，共有42件作品訂於12日上午在縣農會拍賣，義賣所得印製1萬本漫畫書送給學生，協助校園推廣永續教育。

最近剛好是宜蘭縣農會成立70周年慶，縣農會響應SDGs兒童永續教育學院校長黃志湧送給宜蘭縣1萬名小學生環保漫畫書的行動，將於11月12日早上10點在縣農會廣場舉辦「農情愛無限義賣活動」，42件捐贈的木雕古玩收藏十分完好，標價都不高，當天將以喊價方式拍賣售出。

義賣品是由三星鄉月眉村愛心捐贈人周宏宇先生的家人捐出家中祖輩珍藏木雕、玉石、瓷器、銅器等古玩珍品，另外還有台灣美術協會榮譽理事長林聰明老師捐贈珍貴畫作義賣，義賣品中包括富貴人家使用的梳妝台及檜木廚櫃、西洋鐘、如意、鍾馗、達摩及羅漢等雕刻栩栩如生。

黃志湧今出席記者會，他表示，聯合國環境報告漫畫書已免費送給高雄1萬名小學生、新北市 100所圖書館，正接治台中市免費送給6萬名小學生；現在台灣東部要從宜蘭出發，感謝前宜蘭市長吳攀龍、縣農會總幹事陳誌銘、科技顧問林美華、羅東觀光小鎮發展協會理事長陳峯彬等人理念協助推廣，透過孩子最喜歡的漫畫方式，讓環保教育向下扎根，種下希望種子，一起讓地球環境變得更好。