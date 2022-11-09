快訊

免費快篩擴大發放對象 王必勝：不會透過實名制 周五公布上路時間

70.3萬劑莫德納BA.5次世代疫苗明早抵台 預計18日起開放接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

募印SDGs永續教育圖書 宜蘭縣農會12日辦木雕古玩義賣

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣農會為了替永續生態環境盡心力，舉辦木雕古玩畫作義賣活動，訂於12日上午在縣農會拍賣，義賣所得印製1萬本漫畫書送給學生，協助校園推廣永續教育。記者戴永華／攝影
宜蘭縣農會為了替永續生態環境盡心力，舉辦木雕古玩畫作義賣活動，訂於12日上午在縣農會拍賣，義賣所得印製1萬本漫畫書送給學生，協助校園推廣永續教育。記者戴永華／攝影

新北市環保教育獎得主環保漫畫家黃志湧近年來引用聯合國的環境報告書，把環保理念畫成漫畫，集結成書免費送給小學生。宜蘭縣農會為了替永續生態環境盡心力，媒介舉辦木雕古玩畫作義賣活動，共有42件作品訂於12日上午在縣農會拍賣，義賣所得印製1萬本漫畫書送給學生，協助校園推廣永續教育。

最近剛好是宜蘭縣農會成立70周年慶，縣農會響應SDGs兒童永續教育學院校長黃志湧送給宜蘭縣1萬名小學生環保漫畫書的行動，將於11月12日早上10點在縣農會廣場舉辦「農情愛無限義賣活動」，42件捐贈的木雕古玩收藏十分完好，標價都不高，當天將以喊價方式拍賣售出。

義賣品是由三星鄉月眉村愛心捐贈人周宏宇先生的家人捐出家中祖輩珍藏木雕、玉石、瓷器、銅器等古玩珍品，另外還有台灣美術協會榮譽理事長林聰明老師捐贈珍貴畫作義賣，義賣品中包括富貴人家使用的梳妝台及檜木廚櫃、西洋鐘、如意、鍾馗、達摩及羅漢等雕刻栩栩如生。

黃志湧今出席記者會，他表示，聯合國環境報告漫畫書已免費送給高雄1萬名小學生、新北市 100所圖書館，正接治台中市免費送給6萬名小學生；現在台灣東部要從宜蘭出發，感謝前宜蘭市長吳攀龍、縣農會總幹事陳誌銘、科技顧問林美華、羅東觀光小鎮發展協會理事長陳峯彬等人理念協助推廣，透過孩子最喜歡的漫畫方式，讓環保教育向下扎根，種下希望種子，一起讓地球環境變得更好。

陳誌銘表示，義賣所得款作為公益基金，優先提供製作「環保漫畫書」免費送給宜蘭縣1萬名小學生，更期許能再擴大推廣到宜花東4萬名小學生都能擁有這本漫畫書。

檜木廚櫃的做工精美，收藏狀況十分良好。記者戴永華／攝影
檜木廚櫃的做工精美，收藏狀況十分良好。記者戴永華／攝影
檜木廚櫃的做工精美，收藏狀況十分良好。記者戴永華／攝影
檜木廚櫃的做工精美，收藏狀況十分良好。記者戴永華／攝影
42件木雕古玩畫作訂於12日上午在縣農會拍賣。記者戴永華／攝影
42件木雕古玩畫作訂於12日上午在縣農會拍賣。記者戴永華／攝影
全新保存完善的磁器組。記者戴永華／攝影
全新保存完善的磁器組。記者戴永華／攝影
鍾馗及羅漢等雕刻栩栩如生。記者戴永華／攝影
鍾馗及羅漢等雕刻栩栩如生。記者戴永華／攝影
西洋鐘。記者戴永華／攝影
西洋鐘。記者戴永華／攝影
大小如意與刀具。記者戴永華／攝影
大小如意與刀具。記者戴永華／攝影

農會

延伸閱讀

兩岸金門書展11月11日開展 展出暢銷書與文創商品

台南山上農會農村社區小舖開幕 黃偉哲讚農會成果豐碩

為弱勢生籌愛心早餐費 彰化大同國中師生義賣讓校慶更溫馨

復興空難倖存老醫師劉兆輝義賣回憶錄 助合唱團營運

相關新聞

郝龍斌稱爭取2088 林右昌：睜眼說瞎話汙辱基隆人

前北市長郝龍斌今天到基隆替國民黨市長候選人謝國樑造勢，稱2015年爭取「2088快捷公車」，基隆市長林右昌上午表示，市民...

基巿府承諾9026不改？謝國樑：今早有通勤族反映變了

國民黨基隆市長候選人謝國樑與副議長林沛祥昨舉行記者會，指大都會汽車客運公司營運的基隆大武崙至北市南港的9026路線，12...

募印SDGs永續教育圖書 宜蘭縣農會12日辦木雕古玩義賣

新北市環保教育獎得主環保漫畫家黃志湧近年來引用聯合國的環境報告書，把環保理念畫成漫畫，集結成書免費送給小學生。宜蘭縣農會...

羅東新轉運站 明年5月完工

羅東臨時轉運站營運迄今近10年，每年服務旅客粗估500萬人次。宜蘭縣政府斥資9億8100萬元興建新站，去年3月開工以來，...

雨彈狂炸蘇澳釀溪水暴漲 民宅路面淹成汪洋

華南雲雨區影響，易有短延時強降雨，氣象局今天下午2點5分對宜蘭縣發布豪雨特報，蘇澳鎮短短1小時，時雨量就達155毫米，不...

統一發票換水果月曆、熱門景點日曆桌曆 基隆12日開跑

2023兔年即將到來，基隆市稅務局於12日上午8時30分，辦理發票兌換月曆、日曆、桌曆活動，將送出月曆1500本、日曆3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。