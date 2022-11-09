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郝龍斌稱爭取2088 林右昌：睜眼說瞎話汙辱基隆人
前北市長郝龍斌今天到基隆替國民黨市長候選人謝國樑造勢，稱2015年爭取「2088快捷公車」，基隆市長林右昌上午表示，市民都知道「2088快捷公車」是他落實政見，與柯文哲市長合作推動完成的第一條快捷公車，跟郝龍斌沒有任何關係，批郝睜眼說瞎話，汙辱基隆人。
林右昌說，推動基北城際快捷公車有兩個困難點，第一、台北市政府必須開放「黃金路權」以及協助取得台北「市政府轉運站」席位，這必須有台北市政府的支持協助；這點不能突破，什麼都別談。
第二、基隆端的循環站停靠，需由公車處同意由2088業者興建延長既有候車亭，增加資訊顯示看板，以順利停靠。
林右昌說，2014年12月6日，他邀請剛當選的柯文哲市長來訪基隆，兩人就台北基隆未來的合作發展進行會晤，那天兩人就台北與基隆兩市合作達成三點共識。一、捷運延伸基隆案，台北市支持協助；二、合作興建青年住宅；三、開放基隆市公車直達台北之路權。就是因為有第三點共識，柯文哲市長支持開放台北市路權，才有後來第一條2088城際快捷公車。
林右昌說，他上任後積極推動，有了台北市的支持，基隆市政府於2015年3月3日正式行文公路總局提出開闢快捷公車路線需求；公路總局2015年3月16日同意本市新闢快捷公車。
市政府又於2015年5月4日提送路線規畫，並於2015年5月18日進入公路汽車客運審議會審議，2015年6月16日正式公告路線、2015年8月28日核定由「大都會客運公司」籌備經營本路線，並於2016年3月20日正式開通。
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