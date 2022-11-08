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雨彈狂炸蘇澳釀溪水暴漲 民宅路面淹成汪洋

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
氣象局今下午對宜蘭縣發布豪雨特報，蘇澳不少地區出現積淹水。圖／張盛國提供
氣象局今下午對宜蘭縣發布豪雨特報，蘇澳不少地區出現積淹水。圖／張盛國提供

華南雲雨區影響，易有短延時強降雨，氣象局今天下午2點5分對宜蘭縣發布豪雨特報，蘇澳鎮短短1小時，時雨量就達155毫米，不只猴猴坑溪暴漲，永春里等多里的道路慘遭水淹成汪洋。

根據氣象局蘇澳鎮蘇澳與永樂國小2個觀測點，今天下午2點到3點為當地帶來155毫米時雨量。強降雨一來，猴猴坑溪水暴漲，鄰近山區的永春里不少民宅被混濁泥水淹沒。

永春里長張盛國、鎮民代表會主席歐進義趕緊到場協助善後，幸好水來得快也去得快，大約1小時後雨勢趨緩，積水慢慢消退。張表示，一對8旬夫婦家住偏遠地區，也請救護車協助載往南方澳依親避難。

蘇澳鎮長李明哲下午指出，蘇澳鎮淹水一級警戒，持續降雨造成易淹水村里、道路陸續積淹水，範圍遍及龍德里、聖湖里等17個里，其中南興里、永春里一度水淹近30公分高，另有民眾出動挖土機清理土石。公所啟動應變措施，團隊巡視道路積淹水，整備災防調度資源。

民眾出動挖土機清理土石以便排水。圖／取自李明哲臉書
民眾出動挖土機清理土石以便排水。圖／取自李明哲臉書
混濁泥水淹入民宅。圖／張盛國提供
混濁泥水淹入民宅。圖／張盛國提供
蘇澳鎮長李明哲（左2）與里長等人關心轄區狀況。圖／取自李明哲臉書
蘇澳鎮長李明哲（左2）與里長等人關心轄區狀況。圖／取自李明哲臉書
蘇澳鎮公所團隊巡視道路積淹水，整備災防調度資源。圖／取自李明哲臉書
蘇澳鎮公所團隊巡視道路積淹水，整備災防調度資源。圖／取自李明哲臉書
蘇澳鎮猴猴坑溪暴漲，永春里等多處道路慘遭水淹成汪洋。圖／張盛國提供
蘇澳鎮猴猴坑溪暴漲，永春里等多處道路慘遭水淹成汪洋。圖／張盛國提供

蘇澳 淹水 氣象局

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