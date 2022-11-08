基隆暖暖街281巷土石流災害 加速搶災進度邊坡逕流導排
因豪雨造成暖暖區暖暖街281巷民宅後方邊坡土石流災害，因災區現場邊坡陡峭，災害發生後迄今雨勢不斷，造成現場崩落土石仍然泥濘，副市長林永發今天前往視察，但搶災進度持續進行不停歇，指示工程單位把握天晴，邊坡逕流導排，加速搶災進度。
林永發今天與工務處長張元良、暖暖區長蔡春堂等人，視察暖暖街281巷因邊坡滑落，沙土堆疊清運現場，進入72與74號共構民宅頂樓，巡視邊坡搶災進度。
林永發指出，由於後方邊坡較陡，近日雨勢讓附著岩盤的覆土，含水就流動，建議用鋼軌樁支撐，優於堆置沙包的穩定度，有利清運機具推進清理；並在天氣好時，邀請大地工程技師現勘，提供專業意見，加速災復腳步。
林永發說，請工程單位注意施工安全，利用現場打除後的岩塊，以「之」字型迂迴方式，作為施工機具進出基礎，增加施工搶災效率。
林永發指示，依天氣預報，12日周六，雨勢將趨緩轉晴，務必把握黃金時間，針對較上邊坡土石，逐層清理下來，並利用土溝，將裸露邊坡岩盤的逕流水，導到兩側排水溝，以避免後續災情擴大。
工務處表示，市長林右昌關心搶災進度，因二度確診不便至現場巡視，請副市長至災害現場視察。議員林旻勳及暖暖里長陳建興到場關心。
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