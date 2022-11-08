快訊

她爬靜止電扶梯跌倒摔斷手 怒告北捷求償65萬結果出爐

基隆暖暖街281巷土石流災害 加速搶災進度邊坡逕流導排

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆暖暖街281巷土石流災害，加速搶災進度邊坡逕流導排。圖／基隆市政府提供
基隆暖暖街281巷土石流災害，加速搶災進度邊坡逕流導排。圖／基隆市政府提供

因豪雨造成暖暖區暖暖街281巷民宅後方邊坡土石流災害，因災區現場邊坡陡峭，災害發生後迄今雨勢不斷，造成現場崩落土石仍然泥濘，副市長林永發今天前往視察，但搶災進度持續進行不停歇，指示工程單位把握天晴，邊坡逕流導排，加速搶災進度。

林永發今天與工務處長張元良、暖暖區長蔡春堂等人，視察暖暖街281巷因邊坡滑落，沙土堆疊清運現場，進入72與74號共構民宅頂樓，巡視邊坡搶災進度。

林永發指出，由於後方邊坡較陡，近日雨勢讓附著岩盤的覆土，含水就流動，建議用鋼軌樁支撐，優於堆置沙包的穩定度，有利清運機具推進清理；並在天氣好時，邀請大地工程技師現勘，提供專業意見，加速災復腳步。

林永發說，請工程單位注意施工安全，利用現場打除後的岩塊，以「之」字型迂迴方式，作為施工機具進出基礎，增加施工搶災效率。

林永發指示，依天氣預報，12日周六，雨勢將趨緩轉晴，務必把握黃金時間，針對較上邊坡土石，逐層清理下來，並利用土溝，將裸露邊坡岩盤的逕流水，導到兩側排水溝，以避免後續災情擴大。

工務處表示，市長林右昌關心搶災進度，因二度確診不便至現場巡視，請副市長至災害現場視察。議員林旻勳及暖暖里長陳建興到場關心。

基隆暖暖街281巷土石流災害，加速搶災進度邊坡逕流導排。圖／基隆市政府提供
基隆暖暖街281巷土石流災害，加速搶災進度邊坡逕流導排。圖／基隆市政府提供
基隆暖暖街281巷土石流災害，加速搶災進度邊坡逕流導排。圖／基隆市政府提供
基隆暖暖街281巷土石流災害，加速搶災進度邊坡逕流導排。圖／基隆市政府提供
基隆暖暖街281巷土石流災害，加速搶災進度邊坡逕流導排。圖／基隆市政府提供
基隆暖暖街281巷土石流災害，加速搶災進度邊坡逕流導排。圖／基隆市政府提供
基隆暖暖街281巷土石流災害，加速搶災進度邊坡逕流導排。圖／基隆市政府提供
基隆暖暖街281巷土石流災害，加速搶災進度邊坡逕流導排。圖／基隆市政府提供

工安

延伸閱讀

統一發票換水果月曆、熱門景點日曆桌曆 基隆12日開跑

基隆推好物城市品牌認證 選出12件城市品牌商品

選後9026改線減班？謝國樑、蔡適應互批欺騙、胡說八道

基隆都更審查8年通過不到10件 議員促速修法和中央對接

相關新聞

高鐵延伸宜蘭2025動工有變數？ 交通部稱二階環評是關鍵

高鐵延伸宜蘭案，預計最快2025年動工、2030年完工，全案目前進入二階環評階段。民進黨立委陳歐珀今天質詢問及，高鐵延伸...

統一發票換水果月曆、熱門景點日曆桌曆 基隆12日開跑

2023兔年即將到來，基隆市稅務局於12日上午8時30分，辦理發票兌換月曆、日曆、桌曆活動，將送出月曆1500本、日曆3...

台東縣首座「極限運動場」明年動工！

台東縣府將打造首座「極限運動場」預計明年動工，今天縣長饒慶鈴於記者會中說到興建場址將在台東公園，與兒童運動公園、游泳池及...

台東南迴鄉公所銜牌中英對照 排灣族人也「霧煞煞」

台東縣「大武鄉公所」門面中英雙語字樣，原本英文翻譯正常是Da Wu Township，卻直接中文翻成Taw Siang ...

眼科醫師用畫傳愛 公益畫展募款助花蓮視力保健計畫

曾在花蓮服務7年的亞東醫院眼科部醫師黃子倫，自小喜歡畫畫，有感於視力保健對於偏鄉居民的重要性，她透過公益畫展拍賣52幅作...

基隆都更審查8年通過不到10件 議員促速修法和中央對接

基隆市議會民進黨團總召鄭文婷，昨參加展隆公司首件基隆危老信託起造人簽約典禮，她表示，基隆市推動都更有一個最重要的困難點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。