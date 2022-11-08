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羅東鎮公所改建案 藍綠交鋒爭搶選民認同

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
民進黨羅東鎮長候選人黃適超主張羅東鎮公所遷建。記者林佳彣／攝影
民進黨羅東鎮長候選人黃適超主張羅東鎮公所遷建。記者林佳彣／攝影

羅東鎮長選舉，藍綠隔空交鋒越演越烈，民進黨黃適超頻頻發動攻勢，直指羅東鎮公所遷建與否，不是鎮長吳秋齡一個人說了算，質疑她藉鎮政說明會時強渡關山的報告，鎮民沒參與討論的機會。吳秋齡競辦回應，先前已辦30場公聽會向鎮民說明，批黃大言不慚、強詞奪理。

針對羅東鎮公所改建案，爭取連任的國民黨鎮長吳秋齡規畫原地重建，工程設計已發包，明年總預算編列850萬元臨時辦公室第1期搬遷費，也獲鎮代會支持通過。

然而，黃適超主張公所遷建至機六用地，今天在競總召開「錯誤的政策比貪汙更可怕」記者會，質疑吳秋齡所做決定，羅東鎮公所遷不遷建，不是她一個人說了算，且吳稱有開過公聽會詢求羅東鎮民的意見，據悉根本沒什麼公聽會，「那是她的說詞。」

黃適超提出商圈發展、搬遷費用、交通影響、經費評估、經濟效益、城市願景，以及整體規劃共7個面向，說明「遷建機六」的優點。他說，羅東歷任鎮長表示公所必須遷出，才能帶動羅東經濟繁榮，以縣府遷出為例，新月廣場進駐後，使宜蘭市經濟加速發展。

黃質疑，羅東鎮的地政、戶政、警察局、消防局、稅務局、國稅局將遷至第二行政中心，就吳秋齡堅持把公所留在市區，如此會阻礙羅東發展，未來搬遷還會浪費逾10億元的人民納稅錢。

吳秋齡競辦反擊，羅東鎮公所原地重建，「當然不是一個人說了算」，更不是一個外來政客指指點點濫用輿論批評，直指市中心精華區為何不能作為鎮民、社區公眾使用。宜蘭市公所被爆賤賣市產，不免讓人擔心若有人坐上鎮長大位，要複製此一模式賤賣鎮產。

吳競辦說，按區段徵收預定工作進度，2025年需籌措6.25億元購地款，錢從何來？土地議價、徵收到點交，計畫順利2030年完成，土地點交後的地目變更、設計審查等工作曠日廢時，嚴重影響羅東整體發展，不禁質疑黃適超，「你有幾個8年？」

黃適超主張羅東鎮公所遷建，今提出商圈發展、搬遷費用、交通影響、經費評估、經濟效益、城市願景，以及整體規劃共7個面向的優點。圖／黃適超競辦提供
黃適超主張羅東鎮公所遷建，今提出商圈發展、搬遷費用、交通影響、經費評估、經濟效益、城市願景，以及整體規劃共7個面向的優點。圖／黃適超競辦提供
吳秋齡競辦回應，先前已辦30場公聽會向鎮民說明，批黃適超大言不慚、強詞奪理。圖／吳秋齡競辦提供
吳秋齡競辦回應，先前已辦30場公聽會向鎮民說明，批黃適超大言不慚、強詞奪理。圖／吳秋齡競辦提供
吳秋齡先前提出「羅東城鎮新亮點計畫」分3期開發建設。圖／羅東鎮公所提供
吳秋齡先前提出「羅東城鎮新亮點計畫」分3期開發建設。圖／羅東鎮公所提供
黃適超（左5）主張公所遷建至機六用地，今天在競總召開「錯誤的政策比貪汙更可怕」記者會，質疑吳秋齡所做決定。記者林佳彣／攝影
黃適超（左5）主張公所遷建至機六用地，今天在競總召開「錯誤的政策比貪汙更可怕」記者會，質疑吳秋齡所做決定。記者林佳彣／攝影
羅東鎮公所。本報系資料照。
羅東鎮公所。本報系資料照。

羅東 吳秋齡 黃適超 2022大選 宜蘭縣選舉

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