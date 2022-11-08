羅東鎮公所改建案 藍綠交鋒爭搶選民認同

羅東鎮長選舉，藍綠隔空交鋒越演越烈，民進黨黃適超頻頻發動攻勢，直指羅東鎮公所遷建與否，不是鎮長吳秋齡一個人說了算，質疑她藉鎮政說明會時強渡關山的報告，鎮民沒參與討論的機會。吳秋齡競辦回應，先前已辦30場公聽會向鎮民說明，批黃大言不慚、強詞奪理。

針對羅東鎮公所改建案，爭取連任的國民黨鎮長吳秋齡規畫原地重建，工程設計已發包，明年總預算編列850萬元臨時辦公室第1期搬遷費，也獲鎮代會支持通過。

然而，黃適超主張公所遷建至機六用地，今天在競總召開「錯誤的政策比貪汙更可怕」記者會，質疑吳秋齡所做決定，羅東鎮公所遷不遷建，不是她一個人說了算，且吳稱有開過公聽會詢求羅東鎮民的意見，據悉根本沒什麼公聽會，「那是她的說詞。」

黃適超提出商圈發展、搬遷費用、交通影響、經費評估、經濟效益、城市願景，以及整體規劃共7個面向，說明「遷建機六」的優點。他說，羅東歷任鎮長表示公所必須遷出，才能帶動羅東經濟繁榮，以縣府遷出為例，新月廣場進駐後，使宜蘭市經濟加速發展。

黃質疑，羅東鎮的地政、戶政、警察局、消防局、稅務局、國稅局將遷至第二行政中心，就吳秋齡堅持把公所留在市區，如此會阻礙羅東發展，未來搬遷還會浪費逾10億元的人民納稅錢。

吳秋齡競辦反擊，羅東鎮公所原地重建，「當然不是一個人說了算」，更不是一個外來政客指指點點濫用輿論批評，直指市中心精華區為何不能作為鎮民、社區公眾使用。宜蘭市公所被爆賤賣市產，不免讓人擔心若有人坐上鎮長大位，要複製此一模式賤賣鎮產。