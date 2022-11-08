統一發票換水果月曆、熱門景點日曆桌曆 基隆12日開跑

2023兔年即將到來，基隆市稅務局於12日上午8時30分，辦理發票兌換月曆、日曆、桌曆活動，將送出月曆1500本、日曆385本、桌曆200本，數量有限，發完為止。

副市長林永發今在市務會議後記者會說明，基隆市這幾年在市長林右昌的帶領下，由點、線、面逐步推動完成城市願景藍圖，各縣市對基隆市的印象已翻轉改變，基隆有很多特色漂亮景點。

林永發表示，今年印製水果月曆，加入熱門打卡景點圖片，包括有國門廣場、城際轉運站、山海鳴光裝置藝術、要塞司令部、白米甕炮台、基隆和平島、八斗子平浪橋、忘幽谷、基隆潮藝術-透抽漁棚彩繪及城博會環港光雕秀、海洋老鷹嘉年華、中元祭等。

稅務局長歐秋霞說，此次限量兌換日曆及桌曆，藉由捐發票換月曆、日曆、桌曆活動，行銷介紹基隆，歡迎全國好朋友一起來基隆踩點，感受海洋城市新風貌及享用在地美食。

兌換時間12日上午8時30分起，兌換地點，包括基隆市安樂區稅務大樓1樓、七堵區行政大樓1樓及信義區公所三處，同步辦理兌換。

民眾只要捐出9到12月紙本發票6張或雲端發票3張，可兌換精美稅務月曆1本；9到12月紙本發票8張或雲端發票4張，可兌換精美稅務日曆或三角桌曆1本，每人限兌換月曆或日曆或桌曆1本。

募集的發票將全數捐給創世基金會等公益慈善團體，另外，因應網路時代，稅務局同時也推出電子月曆，可以在稅務局網站/宣導園地/宣導文宣免費下載。