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「豐濱製造」記錄原民工藝師手藝 傳承編織文化

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
豐濱鄉公所記錄4名耆老的傳統工藝做法，首刷1000本「豐濱製造：原住民編織工藝師圖冊」，今天在飯店舉辦成果發表會。記者王思慧／攝影
豐濱鄉公所記錄4名耆老的傳統工藝做法，首刷1000本「豐濱製造：原住民編織工藝師圖冊」，今天在飯店舉辦成果發表會。記者王思慧／攝影

花蓮豐濱鄉有豐富原住民文化，主要是阿美族及噶瑪蘭族，兩族特有編織工藝隨著時代逐漸凋零。鄉公所為保存傳統工藝，訪問4名地方耆老，將口述內容與編織過程，用文字、圖像記錄下來，發行「豐濱製造」一書，未來會放於圖書館或公家單位，傳承編織技藝文化。

豐濱鄉公所記錄102歲噶瑪蘭族朱阿菊、87歲阿美族吳阿春、86歲阿美族吳碧雲及82歲阿美族林清進，共4名耆老的傳統工藝做法，首刷1000本「豐濱製造：原住民編織工藝師圖冊」，今天在飯店舉辦成果發表會，吳阿春與吳碧雲在家人陪同下現身，很高興原民編織受到重視。

背著自己用藤條編織迷你版「背簍」到會場的吳阿春，是全場的焦點，他說，小時候就看見父親編織大大小小的背籠，印象深刻；在72歲的時候，由於沒有體力再打獵、捕魚及務農，想起父親教導過的傳統工藝，慢慢地編織出背簍、魚簍等各式生活用品，非常實用。

吳碧雲用阿美族語透過女兒吳素英分享，由於母親擔任織布工坊的老師，從小就耳濡目染，漸漸就學會理線、紡紗等技巧，儘管從無到有工序繁雜，仍努力把織布技藝傳承給下一代。

豐濱鄉長江莉婷致詞表示，小時候不想向母親學習編織工藝，現在想來是自己人生最大的遺憾，發現許多古老、珍貴的無形文化，近年隨著時間逐漸沒落，且口述內容沒有圖文記錄，很容易被遺忘，因此將耆老編織工藝以圖文、影像方式呈現，保存傳統工藝。

江莉婷說，「豐濱製造」內容用中文、族語及英文撰寫，部落長輩、外籍人士能知道書的內容，未來規畫出版最古老的釀酒紀錄圖冊，讓傳統手藝能流傳下去。

背著自己用藤條編織迷你版「背簍」的吳阿春（左），是全場的焦點，他非常自豪編織的作品。記者王思慧／攝影
背著自己用藤條編織迷你版「背簍」的吳阿春（左），是全場的焦點，他非常自豪編織的作品。記者王思慧／攝影
86歲阿美族吳碧雲（前排中）從小就耳濡目染，漸漸就學會理線、紡紗等織布技巧。記者王思慧／攝影
86歲阿美族吳碧雲（前排中）從小就耳濡目染，漸漸就學會理線、紡紗等織布技巧。記者王思慧／攝影
豐濱鄉公所為保存傳統工藝，訪問4名地方耆老，將口述內容與編織過程，用文字、圖像記錄下來。圖／豐濱鄉公所提供
豐濱鄉公所為保存傳統工藝，訪問4名地方耆老，將口述內容與編織過程，用文字、圖像記錄下來。圖／豐濱鄉公所提供

阿美族 原住民

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