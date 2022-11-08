基隆推好物城市品牌認證 選出12件城市品牌商品

基隆市政府今年首次推出「基隆好物城市品牌認證計畫」，期望透過城市共同品牌推廣，提升產品文化價值與競爭力，擴大「基隆好物」知名度。今年首度辦理基隆好物品牌標章徵選，選出12件代表基隆的城市品牌商品。

文化局今年推出「基隆好物城市品牌認證計畫」，今天記者會推介5組文創輔導計畫成果。包括基隆市農會蜂蜜、老長生漢方傳統中藥房、博勝行飛魚卵香腸、申時七茶茶葉、基隆市文化基金會禮品設計，文化局長陳靜萍、觀銷處長曾姿雯、產發處長黃健峰到場。

副市長林永發指出，基隆有山、海、港的特色與獨特魅力，市長林右昌上任8年來，透過文化局與文化基金會共同努力目標，把基隆的文化、美食、美景及「山、海、潮」特色，當作集合構思元素，經由設計巧手創新導入，變成可以帶著走的故事、產品。

其中，聯手基隆市文化基金會推出的絲巾禮盒，擷取基隆八景之一「社寮曉日」為靈感發想，搭配基隆嶼海域奇景「基隆海檻」特殊海象，傳達屬於基隆獨特的「山、海、潮」魅力。

陳靜萍說，歷經8年努力，基隆好物累計推出近50組商品，輔導計畫執行至今，許多文創業者經過輔導後，品牌鮮明、商品日漸發展成熟。

基隆好物城市品牌認證計畫，期望透過城市共同品牌之推廣，實質提升基隆地方特色產品文化價值與競爭力，擴大「基隆好物」知名度與優質品牌形象。更希望透過徵選計畫，找到更多具有一定成熟度的特色商品參與。