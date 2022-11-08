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接棒羅東臨時轉運站 新站明年下半年正式營運

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
羅東轉運站新建工程預計明年5月完工，下半年即可接棒臨時轉運站正式上線。記者林佳彣／攝影
羅東轉運站新建工程預計明年5月完工，下半年即可接棒臨時轉運站正式上線。記者林佳彣／攝影

羅東臨時轉運站營運迄今近10年，每年服務旅客粗估500萬人次。宜蘭縣政府斥資9億8100萬元，在離羅東火車站約300公尺建新站，去年3月開工以來，歷經疫情、缺工及物價上漲，進度持續超前，預計明年5月完工，下半年即可接棒正式上線，縣長林姿妙今天前往視察，盼如期如質完成縣內重大交通建設。

羅東地區日益發展，當地停車及運輸需求漸增。縣府建設處長黃志良指出，臨時轉運站是向民間地主租用，有鑒於地主未來規畫土地開發，縣府便以市地重劃取得羅東後火車站傳藝路旁的東榮路二段94地號，打造全新羅東轉運站。

羅東轉運站為一棟地上、地下各2層的鋼筋混凝土建物，其交通用地逾1.2公頃、廣場用地0.28公頃，地上建物與地下停車場共約1.5公頃。

新建工程獲中央前瞻基礎建設4億8500萬元補助，加上編列縣款4億9600萬元，已於去年3月動工，縣府與施工團隊歷經疫情、缺工及物價上漲，工程進度維持超前且達約7成，地下2層均完成施作，目前正進行地上1層灌漿作業，預計明年5月底完工。

黃志良說明，羅東轉運站2樓為司機休息室、設備空間、縣府交通處管理中心，1樓作為5家客運業者的售票處、店鋪等，以及國道客運與市區公車運輸及候車空間共16席月台、7個備用月台。

地下2層為停車空間，不只一般車位，也設置無障礙、孕婦親子及低碳綠能專用車位，共1202席機車、498席汽車；配置車牌辨識、電子票證收費，以及燈號導引等智慧停車系統，以因應通勤轉乘需求。

黃志良表示，新建工程接近完工時，將會打通傳藝路的分隔島，以便國道客運下高速公路後，直接左轉進入羅東轉運站，讓整體交通動線更順暢，免於繞道光榮路造成車流壅塞。

縣長林姿妙今天到場視察，表示交通順暢、經濟發展相當重要，感謝施工團隊辛勞，也期勉在維持安全及品質的前提下，如期如質地完成宜蘭縣重大交通建設。

縣府表示，羅東轉運站預計明年5月完工，接下來待取得建照、招商、客運業者進場裝修等相關作業，可望在下半年度進行新舊站營運轉換並啟用，提供民眾舒適便利的大眾運輸服務。

新建工程接近完工時，施工團隊將會打通傳藝路的分隔島，以便國道客運下高速公路後，直接左轉進入羅東轉運站，讓整體交通動線更順暢。記者林佳彣／攝影
新建工程接近完工時，施工團隊將會打通傳藝路的分隔島，以便國道客運下高速公路後，直接左轉進入羅東轉運站，讓整體交通動線更順暢。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）今天前往視察，建設處長黃志良（右）報告新建工程進度。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）今天前往視察，建設處長黃志良（右）報告新建工程進度。記者林佳彣／攝影
羅東轉運站新建工程，地下2層均完成施作，目前正進行地上1層灌漿作業。記者林佳彣／攝影
羅東轉運站新建工程，地下2層均完成施作，目前正進行地上1層灌漿作業。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙（左）視察羅東轉運站新建工程，盼宜蘭縣重大交通建設如期如質完成。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙（左）視察羅東轉運站新建工程，盼宜蘭縣重大交通建設如期如質完成。記者林佳彣／攝影
建設處長黃志良（左2）向縣長林姿妙（右1）說明工程進度。記者林佳彣／攝影
建設處長黃志良（左2）向縣長林姿妙（右1）說明工程進度。記者林佳彣／攝影
羅東臨時轉運站位在羅東後火車站附近。本報系資料照
羅東臨時轉運站位在羅東後火車站附近。本報系資料照

羅東 國道客運 團隊

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