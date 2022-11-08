高鐵延伸宜蘭2025動工有變數？ 交通部稱二階環評是關鍵

高鐵延伸宜蘭案，預計最快2025年動工、2030年完工，全案目前進入二階環評階段。民進黨立委陳歐珀今天質詢問及，高鐵延伸宜蘭能否如期在2025年動工，交通部長王國材表示，交通部預計2026年動工，如果二階環評時間能夠縮短，就能提前在2025年動工。

預估斥資1880億元的高鐵延伸宜蘭案，全線60.6公里，在縣政中心以南350公尺處設高架車站，最快2025年動工、2030年完工，屆時南港站往宜蘭站路程縮短至19分鐘，目前已進入二階環評階段。

行政院長蘇貞昌今天率交通部門官員赴立法院備詢，陳歐珀關切，高鐵延伸宜蘭按行政程序已經通過，並完成可行性評估，究竟何時可以動工？王國材表示，初步規畫2026年動工，主要是考量二階環評的時間，如果二階環評時程縮短，應該可以在2025年動工。

陳歐珀表示，地方民眾很擔心，政策宣佈很久都沒動靜，會不會只是講一講，建請降低環評變速，同時加速周邊土地徵收，並在可行的情況下縮短施工期程，不要高鐵延伸宜蘭還要等十幾年，也希望高鐵延伸屏東能夠也加速推動。

另外，宜蘭鐵路高架化，原本預估2030年完工，現在怎麼要延後到2034年才完工，陳歐珀質疑，鐵路高架化完工遙遙無期。

王國材解釋，主要是把蘇澳新站基地納入計畫，綜合規畫須要做研究，所以整個時程往後延，希望讓宜蘭鐵路高架畫更完善。

蘇貞昌強調，交通建設不是停在那邊，而是要做的比原本更好，因此需要比較長的時間，希望能藉由委員影響力向地方民眾報告。