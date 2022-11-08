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台東南迴鄉公所銜牌中英對照 排灣族人也「霧煞煞」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
大武鄉公所表示，門面中英對照是由原民會「振復母語計畫」要求的翻譯，希望母語能融入部落，只是排灣族語沒有鄉公所這寫法，經研究後直接用羅馬拼音翻出來。記者尤聰光／攝影
大武鄉公所表示，門面中英對照是由原民會「振復母語計畫」要求的翻譯，希望母語能融入部落，只是排灣族語沒有鄉公所這寫法，經研究後直接用羅馬拼音翻出來。記者尤聰光／攝影

台東縣「大武鄉公所」門面中英雙語字樣，原本英文翻譯正常是Da Wu Township，卻直接中文翻成Taw Siang Kung Suw，讓不少民眾看了霧煞煞，有族人說看不出來是排灣族語的羅馬拼音。鄉公所澄清說，這是原住民委員會補助偏鄉採用母語羅馬拼音。

鄉公所表示，這不是英文亂拼，公所大樓上方有完整的大武鄉公所正確中英翻譯字樣，大樓下方門面是由原民會「振復母語計畫」要求的翻譯，希望母語能融入部落，讓族人都能聽讀寫，只是排灣族語沒有鄉公所這寫法，經研究後直接用羅馬拼音翻出來。

台東不少偏鄉機關單位，配合國家雙語政策，無論是機關名稱，還是辦公服務項目，都有中英文對照翻譯詞彙，不過，近來民眾發現南迴鄉鎮公所的中英對照感覺怪怪的，像是大武鄉公所原本英文翻譯正常是Da Wu Township，卻直接中文翻成Taw Siang Kung Suw。

另達仁鄉公所應該是Taren Township變成Taren Siang Kung Suw，這樣的英文翻譯，卻難倒不少人，亂猜一通看不懂。有民眾說「一下是Taren Township，一下是Taren Siang Kung Suw，真的會搞混」。也有排灣族人說，「看不出來是排灣族語羅馬拼音」。

事實上，不僅是機關單位的中英對照怪怪的，像是知名景點多良車站的中英對照路牌，如省道「台九線」直接翻成「Taiwan nine lines」；多良瀧部落排灣族語稱查拉密，羅馬拼音應是Calavi，卻直翻「Chala secret waterfall tribe」就是查拉、秘密、瀑布、部落，讓旅客啼笑皆非。

台東縣「大武鄉公所」門面中英雙語字樣，原本英文翻譯正常是「Da Wu Township」，卻直接中文翻成「Taw Siang Kung Suw」，讓不少民眾看了霧煞煞。記者尤聰光／攝影
台東縣「大武鄉公所」門面中英雙語字樣，原本英文翻譯正常是「Da Wu Township」，卻直接中文翻成「Taw Siang Kung Suw」，讓不少民眾看了霧煞煞。記者尤聰光／攝影
達仁鄉公所正確中英對照應該是taren township變成Taren Siang Kung Suw。記者尤聰光／攝影
達仁鄉公所正確中英對照應該是taren township變成Taren Siang Kung Suw。記者尤聰光／攝影

羅馬拼音 排灣族 偏鄉

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