台東南迴鄉公所銜牌中英對照 排灣族人也「霧煞煞」

台東縣「大武鄉公所」門面中英雙語字樣，原本英文翻譯正常是Da Wu Township，卻直接中文翻成Taw Siang Kung Suw，讓不少民眾看了霧煞煞，有族人說看不出來是排灣族語的羅馬拼音。鄉公所澄清說，這是原住民委員會補助偏鄉採用母語羅馬拼音。

鄉公所表示，這不是英文亂拼，公所大樓上方有完整的大武鄉公所正確中英翻譯字樣，大樓下方門面是由原民會「振復母語計畫」要求的翻譯，希望母語能融入部落，讓族人都能聽讀寫，只是排灣族語沒有鄉公所這寫法，經研究後直接用羅馬拼音翻出來。

台東不少偏鄉機關單位，配合國家雙語政策，無論是機關名稱，還是辦公服務項目，都有中英文對照翻譯詞彙，不過，近來民眾發現南迴鄉鎮公所的中英對照感覺怪怪的，像是大武鄉公所原本英文翻譯正常是Da Wu Township，卻直接中文翻成Taw Siang Kung Suw。

另達仁鄉公所應該是Taren Township變成Taren Siang Kung Suw，這樣的英文翻譯，卻難倒不少人，亂猜一通看不懂。有民眾說「一下是Taren Township，一下是Taren Siang Kung Suw，真的會搞混」。也有排灣族人說，「看不出來是排灣族語羅馬拼音」。