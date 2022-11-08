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眼科醫師用畫傳愛 公益畫展募款助花蓮視力保健計畫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
曾在花蓮服務7年的亞東醫院眼科部醫師黃子倫（左四）透過公益畫展，將52幅作品募得全數經費，捐給花蓮門諾醫院東區視力保健計畫。圖／門諾醫院提供
曾在花蓮服務7年的亞東醫院眼科部醫師黃子倫（左四）透過公益畫展，將52幅作品募得全數經費，捐給花蓮門諾醫院東區視力保健計畫。圖／門諾醫院提供

曾在花蓮服務7年的亞東醫院眼科部醫師黃子倫，自小喜歡畫畫，有感於視力保健對於偏鄉居民的重要性，她透過公益畫展拍賣52幅作品，募得約40萬元，全數捐給花蓮門諾醫院東區視力保健計畫，為偏鄉弱勢的視力保健服務貢獻一己之力。

「在偏鄉，不一定是我們去奉獻，反而我們在過程中學到的更多」，黃子倫回憶起曾經踏進花蓮部落，為偏鄉民眾服務的過程，她說，將自己所學幫助更多需要醫療服務的民眾，是每位醫師都值得投入的，除民眾可獲得醫治，對醫師而言，不僅成就學醫初衷，更是自我價值的體現與肯定。

黃子倫從小就喜愛畫畫，國高中後因課業壓力再也沒有拿起畫筆，畢業後當了10年的主治醫師，每天忙著看診，生活步調相當緊湊，直到4年前，她再度重拾畫筆，決定以每周一幅畫療癒身心。

由於每一幅畫作都是當時的心境 ，每件作品黃子倫都視為寶貝，4年下來累積不少作品，她說，雖然對於每一幅作品都很難捨，但想起朋友說的「學習放下才會前進」，深深地觸動了她，認為良善的循環才是最重要的，便決定捐出作品，促成「醫眼瞬間」公益畫展，展出的52件作品，全數被認購一空，募得近40萬元，全捐給門諾東區視力保健計畫。

門諾會醫療財團法人董事長賴史忠表示，黃子倫自今年下半年開始，定期到門諾醫院支援，對於其愛心與用心，代表醫院致上最大的謝意與肯定，相信她精湛的醫術一定能造福更多的花蓮鄉親。

門諾醫院表示，黃子倫的畫作已認購完畢，作品展期至11月底，民眾可至台北遠企購物中心欣賞。

眼科醫師黃子倫（左）辦「醫眼瞬間公益畫展」，共募得近40萬元，全數捐助門諾醫院東區視力保健計畫，門諾醫院副院長許明木（右）代表受贈。圖／門諾醫院提供
眼科醫師黃子倫（左）辦「醫眼瞬間公益畫展」，共募得近40萬元，全數捐助門諾醫院東區視力保健計畫，門諾醫院副院長許明木（右）代表受贈。圖／門諾醫院提供
亞東醫院眼科部黃子倫醫師以畫傳愛，於遠企購物中心舉行「醫眼瞬間公益畫展」，募得約40萬元全捐助門諾醫院東區視力保健計畫。圖／門諾醫院提供
亞東醫院眼科部黃子倫醫師以畫傳愛，於遠企購物中心舉行「醫眼瞬間公益畫展」，募得約40萬元全捐助門諾醫院東區視力保健計畫。圖／門諾醫院提供

偏鄉 視力 花蓮

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